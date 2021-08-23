В перинатальном центре в Запорожье ребенок получил ожоги сразу после рождения – полиция

Об ожогах у дочери правоохранителям сообщил житель Запорожья 1993 года рождения.

"Предварительно установлено, что 20 августа после проведения кесарева сечения две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. В результате ребенок получил ожоги спины первой степени и ягодиц второй степени", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сейчас "состояние ребенка стабильное".

"Указанные сотрудницы перинатального центра отстранены от исполнения своих профессиональных обязанностей на период проведения заведением служебного расследования", – подчеркнули в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.