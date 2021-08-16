"Горы хотели забрать у меня сына". Отец мальчика, который потерялся в Карпатах, рассказал, как ребенок выжил

"Горы хотели забрать у меня сына. Или нет, не так, маленький опришок Алексей почувствовал зов карпатских гор и лесов, отдался зову и с головой погрузился в приключенческое путешествие. Со слов Алексея, он спал на земле – холодно не было и страшно тоже, и даже не хотелось есть или пить", – отметил он.

У Алексея, по словам отца, был план спасения, он вооружился палкой, чтобы отгонять зверей, а опасные места обходил. Ребенок также высматривал людей, которые могли помочь ему спуститься с горы.

Стефанцив поблагодарил спасателей и всех, кто принимал участие в поиске ребенка.