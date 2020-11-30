В Бердянске во время съемок видео подожгли подростка. У ребенка ожоги 30% тела – полиция

12-летний мальчик добровольно согласился участвовать в съемках. Друзья облили его спиртом, подожгли и стали снимать происходящее на телефон. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

28 ноября в Бердянске Запорожской области подростки, пытаясь снять видео, подожгли 12-летнего друга. Об этом сообщила пресс-служба Напцолиции.

Информацию о том, что в городскую больницу доставили мальчика с ожогами тела разной степени тяжести, правоохранители получили от медиков.

Пострадавший рассказал, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Мальчик добровольно на это согласился, компания пыталась сделать "крутое" видео, сказано в релизе.

"Для этого подростки собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили ровесника спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон. Подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Затем они потушили товарища в ванной комнате, и испугавшись содеянного, отвели его домой. Карету скорой помощи вызвала мать подростка", – рассказали в полиции.

Ребенок с ожогами второй степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы.

В поличии отметили, что установили всех участников события, ведется досудебное расследование. По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.