В Мариуполе произошла авария на металлургическом комбинате. Рабочие получили ожоги

Во время ремонта оборудования произошел выброс горячей пыли из агломерационной машины. Заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера, которые в это время находились рядом, получили термические ожоги различной степени тяжести.

Пострадавших в возрасте от 34 до 48 лет доставили в ожоговое отделение городской больницы, рассказали прокуроры.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, лишения свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.