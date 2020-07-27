В Николаевской области двое рабочих получили смертельные ожоги во время сварочных работ

Мужчины во время сварочных работ топливного бака автомобиля DAF проигнорировали правила безопасности. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

В результате взрыва двое рабочих получили ожоги и были госпитализированы в реанимацию местной больницы Фото: depositphotos.com

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва на предприятии в городе Баштанка Николаевской области, в результате которого погибли два человека. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Информация о том, что с территории предприятия с ожогами тела были госпитализированы двое сотрудников, поступила в полицию 24 июля. На месте происшествия правоохранители выяснили, что мужчины проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF.

Не придерживаясь правил безопасности, они допустили детонацию дизтоплива, которым был заполнен бак. В результате взрыва они получили ожоги и были госпитализированы в реанимацию местной больницы. В течение суток оба умерли, сказано в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).