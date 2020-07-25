В Николаевской области директор коммунального предприятия вымогал $20 тыс. – СБУ

Директор коммунального предприятия в Первомайском Николаевской области требовал $20 тыс. у предпринимателя за заключение договора о длительном пользовании земельным участком. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, чиновник требовал взятку за аренду участка земли в центре города Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задокументировала в Николаевской области факт получения неправомерной выгоды директором одного из коммунальных предприятий Первомайского городского совета. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 24 июля.

По информации правоохранителей, чиновник требовал $20 тыс. у предпринимателя за заключение договора о длительном пользовании земельным участком, который находится на балансе коммунального предприятия. На участке в центре города предприниматель планировал установить торговые точки.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.