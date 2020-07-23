У жителя Киевской области изъяли конопли почти на 5 млн грн – Нацполиция

На территории фермерского хозяйства 57-летний мужчина установил парник, в котором полиция обнаружила 440 кустов конопли. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Фермер выращивал, изготавливал и хранил наркотические растения в специализированных лабораторных условиях Фото: npu.gov.ua

440 кустов конопли и около трех килограммов готовой для продажи наркотической продукции изъяли у жителя Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 23 июля.

По информации правоохранителей, 57-летний мужчина на территории фермерского хозяйства установил парник. Он выращивал, изготавливал и хранил наркотические растения в специализированных лабораторных условиях.

"Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 5 млн грн", – сказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.