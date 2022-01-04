Зеленского просят запретить фейерверки и петарды. Зарегистрированы сразу три новых петиции

Автор первой петиции, зарегистрированной 22 декабря 2021 года, – Ольга Дмитренко. Она просит главу государства запретить использование и продажу салютов, петард, ракет и фейерверков, пока не закончится война, и ввести за несоблюдение запрета уголовную ответственность и штраф в размере 10 тыс. грн, которые будут направляться на поддержку Вооруженных сил Украины. На момент написания новости петиция собрала 142 голоса из 25 тыс. необходимых.

Инициатор другой петиции, зарегистрированной 28 декабря, – Анастасия Плиска. Она предлагает запретить использование в Украине петард, фейерверков и других пиротехнических изделий, а также закрыть все магазины пиротехники.

"Очень много свидетельств страшных последствий этих развлечений. Тяжелые травмы получают сами "подрывники" – выбитые глаза, искалеченные руки и так далее. Наши фронтовики часто получают тяжелые стрессы при этих взрывах. Страдают старики и маленькие дети. Во время каждого такого праздника убегают от хозяев и подвергаются смертельной опасности домашние собаки. Были случаи гибели птиц – как от остановки сердца, так и от травм", – сказано в тексте петиции, собравшей 4,7 тыс. подписей.

Автор следующей петиции, Светлана Рупчева, предлагает запретить проведение в Украине фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий с использованием пиротехнических изделий, а также продажу пиротехнических и взрывных изделий. Обращение к президенту зарегистрировано 4 января 2022 года и собрало на данный момент 148 подписей.

Женщина мотивирует свой призыв к президенту тем, что звуки салютов могут вернуть ветеранов АТО в момент боя, то есть ввести их в похожее состояние тревожности.

"В таких ситуациях человек может ощущать опасность. Гражданские люди, которые были свидетелями обстрелов, попадали [под обстрелы] или слышали их, могут мыслями вернуться в момент обстрела, вспоминать трагические события, близких, которых потеряли", – говорится в тексте петиции.