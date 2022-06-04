Житель Одессы во время воздушной тревоги запускал фейерверки – полиция

"Вчера вечером, когда почти по всей Украине звучали сигналы воздушной тревоги, неизвестные начали запускать фейерверки на улице Адмирала Лазарева. Патрульные выехали на место, установили личность "шутника", – сказала она.

Мужчину задержали и передали следственно-оперативной группе.

"По словам задержанного, именно таким образом он хотел поздравить с днем рождения малолетнего сына своей подруги. Сегодня в стране идет война и любой громкий шум и взрывы – уже основание для тревоги. В нашем городе живет много людей, переживших оккупацию и постоянные обстрелы. Для них такие "шутки" могут быть травматичными", – отметила Марченко.