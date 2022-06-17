В Киеве запретили громкую музыку и фейерверки

"В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины, ожидания ракетных ударов… несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева", – говорится в опубликованном документе.
В частности, Жирнов поручил Главному управлению Нацполиции в Киеве "усилить… контроль за нарушением правил соблюдения режима тишины в общественных местах относительно проведения салютов, фейерверков, других пиротехнических мероприятий, громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, использования других громкоговорящих установок".
Как отмечается на сайте Киевского городского совета, в конце мая в горсовете зарегистрировали проект решения о запрете реализации пиротехнических средств и проведения мероприятий с их использованием.
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны.
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов.
27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.
В Киевской городской госадминистрации сообщили, что угроза нападения на столицу Украины сохраняется. Вместе с тем там считают, что за короткий срок российские войска не смогут подготовиться к повторному нападению. "Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!" – подчеркнули в администрации.