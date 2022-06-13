Rozetka сняла с продажи фейерверки и всю пиротехнику

"Запретить продажу пиротехники в Украине просто необходимо. Ее использование во время войны недопустимо, ведь даже гром влечет за собой панику у людей, что уж говорить о взрывах салютов, похожих на взрывы бомб. Мы призываем наших коллег среди украинских ретейлеров и других компаний как можно быстрее приобщаться к инициативе", – заявил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Как отмечает агентство, ранее такую продукцию могли продавать только компании-партнеры ретейлера на маркетплейсе. Еще до начала полномасштабного вторжения России с инициативой запрещения реализации фейерверков и другой пиротехники выступали украинские активисты.

"Казалось бы, после 24 февраля вопрос себя исчерпал. Однако в течение этих месяцев мы видим в новостях сообщения об использовании фейерверков в разных регионах Украины, в частности в недавно освобожденных от российской оккупации. В первую очередь запрет пиротехники должен обезопасить украинских солдат, а также ветеранов и переселенцев с посттравматическим синдромом", – отметил основатель всеукраинского гуманистического движения UAnimals и соавтор инициативы Александр Тодорчук.

По его словам, запрет фейерверков поможет защитить окружающую среду, животных и самих людей от травмирования.