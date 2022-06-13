Rozetka сняла с продажи фейерверки и всю пиротехнику

"Запретить продажу пиротехники в Украине просто необходимо. Ее использование во время войны недопустимо, ведь даже гром влечет за собой панику у людей, что уж говорить о взрывах салютов, похожих на взрывы бомб. Мы призываем наших коллег среди украинских ретейлеров и других компаний как можно быстрее приобщаться к инициативе", – заявил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.
Как отмечает агентство, ранее такую продукцию могли продавать только компании-партнеры ретейлера на маркетплейсе. Еще до начала полномасштабного вторжения России с инициативой запрещения реализации фейерверков и другой пиротехники выступали украинские активисты.
"Казалось бы, после 24 февраля вопрос себя исчерпал. Однако в течение этих месяцев мы видим в новостях сообщения об использовании фейерверков в разных регионах Украины, в частности в недавно освобожденных от российской оккупации. В первую очередь запрет пиротехники должен обезопасить украинских солдат, а также ветеранов и переселенцев с посттравматическим синдромом", – отметил основатель всеукраинского гуманистического движения UAnimals и соавтор инициативы Александр Тодорчук.
По его словам, запрет фейерверков поможет защитить окружающую среду, животных и самих людей от травмирования.
В сентябре 2014 года Киевсовет ввел запрет на фейерверки, а в декабре продлил его. Запрет должен был действовать до конца антитеррористической операции. В мае 2018 года было принято новое решение о запрете фейерверков, так как с 2017 года вместо АТО на востоке Украины проводится операция Объединенных сил.
В январе 2020 года пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что полиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились.
В декабре 2021 года – январе 2020-го на сайте президента появились три петиции, в которых предлагается запретить ввоз, продажу и использование в Украине пиротехнических изделий.
Президент Владимир Зеленский 6 июня поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб.