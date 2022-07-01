"Сознательная кровавая тактика террора". Подоляк прокомментировал ракетный удар по Одесской области

"Одесская область. Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха ... Россия не проводит "работу над ошибками" – для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы", – написал Подоляк.
Одещина. Три ракети X-22. Житловий будинок, дві бази відпочинку. 18 загиблих, двоє дітей. Рф не проводить «роботу над помилками» – для них це не помилка. Це свідома кривава тактика терору: умисні хаотичні обстріли та масові жертви. * потребує систем ПРО – маємо захистити людей. pic.twitter.com/kgQStiOS08— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 1, 2022
По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.
По последним данным ГСЧС, в результате ракетных ударов по Сергеевке обнаружено 19 погибших, еще 38 человек получили повреждения разной степени тяжести.
Россия практически ежедневно наносит ракетные удары по югу Украины и, в частности, Одесской области.
В последние дни, в том числе 28-го и 29 июня, ударам подвергался Измаильский район.
Последний ракетный удар по Одесской области произошел после того, как после очередного удара по острову Змеиный (административно он входит в эту область) российские оккупанты были вынуждены его покинуть. После этого в Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия полностью освободила регион от оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.