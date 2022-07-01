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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сознательная кровавая тактика террора". Подоляк прокомментировал ракетный удар по Одесской области

Удары по гражданским объектам с массовыми жертвами - не ошибка, а сознательная практика оккупантов, считает Подоляк
Удары по гражданским объектам с массовыми жертвами - не ошибка, а сознательная практика оккупантов, считает Подоляк
Фото: ДСНС України / Telegram

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 июня в Twitter заявил, что ракетный удар России по Одесской области – это продолжение серии "умышленных хаотических обстрелов", к которым оккупанты прибегают не по ошибке, а сознательно.

"Одесская область. Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха ... Россия не проводит "работу над ошибками" – для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы", – написал Подоляк.

В связи с этим советник главы ОП призвал предоставить Украине систему ПРО (противоракетной обороны – "ГОРДОН".) для защиты ее граждан от российских ракет.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56).  Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

По последним данным ГСЧС, в результате ракетных ударов по Сергеевке обнаружено 19 погибших, еще 38 человек получили повреждения разной степени тяжести.

Контекст:

Россия практически ежедневно наносит ракетные удары по югу Украины и, в частности, Одесской области. 

В последние дни, в том числе 28-го и 29 июня, ударам подвергался Измаильский район. 

Последний ракетный удар по Одесской области произошел после того, как после очередного удара по острову Змеиный (административно он входит в эту область) российские оккупанты были вынуждены его покинуть. После этого в Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия полностью освободила регион от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Одесская область, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, разрушения, погибшие, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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