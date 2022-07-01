"Сознательная кровавая тактика террора". Подоляк прокомментировал ракетный удар по Одесской области

Удары по гражданским объектам с массовыми жертвами - не ошибка, а сознательная практика оккупантов, считает Подоляк Фото: ДСНС України / Telegram

"Одесская область. Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха ... Россия не проводит "работу над ошибками" – для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы", – написал Подоляк.

В связи с этим советник главы ОП призвал предоставить Украине систему ПРО (противоракетной обороны – "ГОРДОН".) для защиты ее граждан от российских ракет.

Одещина. Три ракети X-22. Житловий будинок, дві бази відпочинку. 18 загиблих, двоє дітей. Рф не проводить «роботу над помилками» – для них це не помилка. Це свідома кривава тактика терору: умисні хаотичні обстріли та масові жертви. * потребує систем ПРО – маємо захистити людей. pic.twitter.com/kgQStiOS08 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 1, 2022

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

По последним данным ГСЧС, в результате ракетных ударов по Сергеевке обнаружено 19 погибших, еще 38 человек получили повреждения разной степени тяжести.