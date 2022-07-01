В Одесской области объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара оккупантов по Сергеевке

В результате ракетного удара по Одесской области погибли 20 человек, еще 38 госпитализированы Фото: ДСНС України / Telegram

"В день траура на всей территории Одесской области будет приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций", – сказано в сообщении.

Также рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Сообщается, что распоряжение "Об объявлении дня траура в Одесской области" подписал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, количество погибших в Сергеевке возросло до 21 человека. По последним данным ГСЧС (13.30 1 июля), в результате ракетных ударов по Сергеевке еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из которых шесть детей и беременная женщина.

Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, однако под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, информировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 0.10 до 0.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку Сергеевка Одесской области как нарушение законов и обычаев войны.