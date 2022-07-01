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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка об уходе оккупантов со Змеиного: Скорее, следствие изоляции гарнизона, а не "шаг доброй воли"

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Российский гарнизон на Змеином стал слишком уязвим, поэтому потребовалось эвакуировать его, считают в британской разведке
Российский гарнизон на Змеином стал слишком уязвим, поэтому потребовалось эвакуировать его, считают в британской разведке
Фото: EPA

Выводе российских войск с острова Змеиный, о котором минобороны России объявило 30 июня, скорее всего, стал результатом растущей уязвимости сил оккупантов. Об этом заявила 1 июля в Twitter пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В британском оборонном ведомстве напомнили, что остров в северо-западной части Черного моря. был захвачен Россией в первый день вторжения и расположен вдоль основных судоходных путей к Одессе и прилегающим портам.

"В течение последних нескольких недель ВСУ наносили удары по российскому гарнизону с помощью ракет и беспилотников", – констатирует британская разведка.

Кроме того, ВСУ они использовали противокорабельные ракеты для пресечения действий российских военных кораблей, пытавшихся пополнить запасы на острове, сказано в сообщении.

"Россия, скорее всего, вывела войска с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве "шага доброй воли", как она заявляла", – резюмируют в минобороны Великобритании.

Британская разведка также прокомментировала заявление российских сухопутных войск о захвате города Приволье Луганской области, расположенного к северо-западу от Лисичанска.

"Вероятно, продолжаются интенсивные бои за господствующие высоты вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода", – сказано в сводке.

Российские военные покинули остров Змеиный 30 июня вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

Контекст:

Украинский остров Змеиный был захвачен превосходящими силами противника 24 февраля. Этот день подарил истории фразу "Русский военный корабль, иди на х...й". Гарнизон Змеиного некоторое время считался погибшим, но на самом деле попал в плен оккупантам. Впоследствии защитники острова вернулись в Украину в рамках обмена военнопленными.

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове Змеиный и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. 12 мая возле Змеиного получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул.

21 июня оперативное командование "Юг" сообщило об ударе по острову. По информации ОК, украинские военные этим ударом уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что операция украинских военных будет продолжаться до тех пор, пока Змеиный не будет освобожден от оккупантов.

Ночью 27 июня Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиныйуничтожив три комплекса "Панцирь-С1", сообщили в командовании "Юг".

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Стратегическое значение Змеиного 30 июня после его освобождения от оккупантов подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный, заявил на брифинге 30 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, ВСУ пока контролируют Змеиный при помощи оружия.

Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк 30 июня отметила, что физически создавать украинский форпост на Змеином пока рано, так как российские военные могли оставить "средства для диверсий"

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