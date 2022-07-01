Британская разведка об уходе оккупантов со Змеиного: Скорее, следствие изоляции гарнизона, а не "шаг доброй воли"

Российский гарнизон на Змеином стал слишком уязвим, поэтому потребовалось эвакуировать его, считают в британской разведке Фото: EPA

В британском оборонном ведомстве напомнили, что остров в северо-западной части Черного моря. был захвачен Россией в первый день вторжения и расположен вдоль основных судоходных путей к Одессе и прилегающим портам.

"В течение последних нескольких недель ВСУ наносили удары по российскому гарнизону с помощью ракет и беспилотников", – констатирует британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/AK8aX1SBFi — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 1, 2022

Кроме того, ВСУ они использовали противокорабельные ракеты для пресечения действий российских военных кораблей, пытавшихся пополнить запасы на острове, сказано в сообщении.

"Россия, скорее всего, вывела войска с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве "шага доброй воли", как она заявляла", – резюмируют в минобороны Великобритании.

(4/5) Russia has highly likely withdrawn from Snake Island owing to the isolation of the garrison and its increasing vulnerability to Ukrainian strikes, rather than as a ‘gesture of good will’, as it has claimed. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 1, 2022

Британская разведка также прокомментировала заявление российских сухопутных войск о захвате города Приволье Луганской области, расположенного к северо-западу от Лисичанска.

"Вероятно, продолжаются интенсивные бои за господствующие высоты вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода", – сказано в сводке.

(5/5) Separately, Russian ground forces claim to have captured the village of Pryvilla, north-west of the contested Donbas town of Lyschansk. Intense fighting probably continues for the commanding high ground around Lyschansk Oil Refinery. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 1, 2022

Российские военные покинули остров Змеиный 30 июня вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

В минобороны РФ после этого заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".