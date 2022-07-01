Освобождение Змеиного снизит давление на побережье, но не снимет блокаду Черного моря – Институт исследования войны

Вооруженные силы Украины устранили со Змеиного системы ПВО и противокорабельные ракеты РФ, пишет институт. Однако ракетные мощности оккупантов в Крыму и на западе Херсонской области по-прежнему блокируют возможность прохода военных судов и кораблей с грузами.
В аналитическом отчете отмечается, что российская пропаганда и блогосфера пытаются отстаивать позицию министерства обороны РФ о том, что остров оставлен в качестве "шага доброй воли". Пропагандисты объясняют, что это было сделано, чтобы сосредоточить силы на операции на Донбассе. Агитаторы Кремля игнорируют удары ВСУ, в результате которых оккупанты бежали с острова.
ISW прогнозирует возобновление масштабного наступления в районе Славянска и Бахмута, упоминая в этом контексте заявление замглавы ГУ Генштаба ВСУ Алексея Громова о том, что оккупанты имеют превосходство в личном составе и вооружении на бахмутском направлении.
Eastern #Ukraine Update:— ISW (@TheStudyofWar) July 1, 2022
Geolocated footage showed #Russian and LNR forces within the #Lysychansk Oil Refinery. Russian forces are likely trying to drive through the northeastern corner of the refinery in order to advance into Lysychansk proper.https://t.co/kxShRh87EL pic.twitter.com/KCyS6KM1d1
Российские военные покинули остров Змеиный вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 июня, что освобождение острова Змеиный от российских оккупантов еще не обеспечивает безопасность в Черном море, но уже ограничивает их действия. "Остров Змеиный – это стратегический пункт, который значительно меняет ситуацию в Черном море", – отметил он.