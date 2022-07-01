Освобождение Змеиного снизит давление на побережье, но не снимет блокаду Черного моря – Институт исследования войны

Вооруженные силы Украины устранили со Змеиного системы ПВО и противокорабельные ракеты РФ, пишет институт. Однако ракетные мощности оккупантов в Крыму и на западе Херсонской области по-прежнему блокируют возможность прохода военных судов и кораблей с грузами.

В аналитическом отчете отмечается, что российская пропаганда и блогосфера пытаются отстаивать позицию министерства обороны РФ о том, что остров оставлен в качестве "шага доброй воли". Пропагандисты объясняют, что это было сделано, чтобы сосредоточить силы на операции на Донбассе. Агитаторы Кремля игнорируют удары ВСУ, в результате которых оккупанты бежали с острова.

ISW прогнозирует возобновление масштабного наступления в районе Славянска и Бахмута, упоминая в этом контексте заявление замглавы ГУ Генштаба ВСУ Алексея Громова о том, что оккупанты имеют превосходство в личном составе и вооружении на бахмутском направлении.

Eastern #Ukraine Update:



Geolocated footage showed #Russian and LNR forces within the #Lysychansk Oil Refinery. Russian forces are likely trying to drive through the northeastern corner of the refinery in order to advance into Lysychansk proper.https://t.co/kxShRh87EL pic.twitter.com/KCyS6KM1d1 — ISW (@TheStudyofWar) July 1, 2022