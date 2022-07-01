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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар оккупантов по Одесской области. Количество погибших возросло до 20 человек – ГСЧС

Число жертв ракетного удара по Одесской области продолжает расти
Число жертв ракетного удара по Одесской области продолжает расти
Фото: ДСНС України / Сергей Крук / Telegram

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram, по состоянию на 13.30 1 июля в результате ракетного удара по поселок городского типа Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области погибли 20 человек, пострадали – 38.

В жилом доме обнаружили 16 жертв, еще четыре человека (из них один ребенок) погибли в результате попадания ракеты в базу отдыха, уточнили в ГСЧС.

"Пострадало 38 человек (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек", – сказано в сообщении.

Спасены, по данным ГСЧС, восемь человек из них три ребенка (семь человек  – жилой дом, из них трое детей, и один человек – база отдыха).

"Работы продолжаются, на месте происшествия работают психологи ГСЧС", – добавили спасатели.

По предыдущим данным ГСЧС, в результате ракетных ударов по Сергеевке обнаружено 19 погибших, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из которых шесть детей и беременная женщина.

Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, однако под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, информировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56).  Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по пгт Сергеевка Одесской области как нарушение законов и обычаев войны.

Контекст:

Россия практически ежедневно наносит ракетные удары по югу Украины и, в частности, Одесской области. 

В последние дни, в том числе 28-го и 29 июня, ударам подвергался Измаильский район. 

Последний ракетный удар по Одесской области произошел после того, как после очередного удара по острову Змеиный (административно он входит в эту область) российские оккупанты были вынуждены его покинуть. После этого в Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия полностью освободила регион от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

Теги: Украина, Одесса, ГСЧС, Одесская область, спасатели, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, происшествия, ракета, разрушения, погибшие, дом, происшествие, российские оккупанты
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