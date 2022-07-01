Ракетный удар оккупантов по Одесской области. Количество погибших возросло до 20 человек – ГСЧС

В жилом доме обнаружили 16 жертв, еще четыре человека (из них один ребенок) погибли в результате попадания ракеты в базу отдыха, уточнили в ГСЧС.

"Пострадало 38 человек (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек", – сказано в сообщении.

Спасены, по данным ГСЧС, восемь человек из них три ребенка (семь человек – жилой дом, из них трое детей, и один человек – база отдыха).

"Работы продолжаются, на месте происшествия работают психологи ГСЧС", – добавили спасатели.

По предыдущим данным ГСЧС, в результате ракетных ударов по Сергеевке обнаружено 19 погибших, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из которых шесть детей и беременная женщина.

Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, однако под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, информировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по пгт Сергеевка Одесской области как нарушение законов и обычаев войны.