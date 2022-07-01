Ракетный удар оккупантов по Одесской области. Количество погибших возросло до 21 человека – Братчук

Количество пострадавших, по информации Братчука, не увеличилось.

По предыдущим данным ГСЧС (на 13.30 1 июля), в результате ракетных ударов по Сергеевке обнаружены 20 погибших, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шесть детей и беременная женщина.

Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, однако под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, информировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 0.10 до 0.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку Сергеевка Одесской области как нарушение законов и обычаев войны.

2 июля объявлено в Одесской области днем траура по погибшим.