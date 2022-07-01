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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар оккупантов по Одесской области. Количество погибших возросло до 21 человека – Братчук

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В Одесской области обнаружена уже 21 жертва ракетного обстрела 1 июля
В Одесской области обнаружена уже 21 жертва ракетного обстрела 1 июля
Фото: ДСНС України / Telegram

До 21 человека возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по пгт Сергеевка Одесской области. Об этом 1 июля в эфире телемарафона сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Количество пострадавших, по информации Братчука, не увеличилось.

По предыдущим данным ГСЧС (на 13.30 1 июля), в результате ракетных ударов по Сергеевке обнаружены 20 погибших, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шесть детей и беременная женщина.

Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, однако под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, информировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 0.10 до 0.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку Сергеевка Одесской области как нарушение законов и обычаев войны.

2 июля объявлено в Одесской области днем траура по погибшим.

Контекст:

Россия практически ежедневно наносит ракетные удары по югу Украины, в частности по Одесской области.

В последние дни, в том числе 28-го и 29 июня, ударам подвергался Измаильский район.

Последний ракетный удар по Одесской области произошел после того, как после очередного удара по острову Змеиный (административно он входит в эту область) российские оккупанты были вынуждены его покинуть. После этого в Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия полностью освободила регион от оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

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