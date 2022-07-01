От ракетного удара по Одесской области пострадал детский реабилитационный центр Молдовы, погиб его сотрудник

"После нападения центр серьезно не пострадал, были выбиты только окна котельной. Но с сожалением нам сообщили, что пять сотрудников центра ранены и один погиб, все они проживают в здании, пострадавшем от бомбардировки", – написала она.
Министр рассказала, что детский реабилитационный центр в Сергеевке – "отремонтированный санаторий с хорошими условиями", деятельность которого была остановлена на период пандемии COVID-19.
"Мы только готовили планы по возобновлению деятельности, а в Украину пришла война", – отметила Нестеренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ракетный удар по Сергеевке оккупанты нанесли в ночь на 1 июля, пострадали жилой многоэтажный дом и база отдыха.
Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку как нарушение законов и обычаев войны. В ОГПУ подчеркнули, что никакой военной инфраструктуры в Сергеевке нет.
По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, количество погибших после удара в Сергеевке возросло до 21 человека. Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, однако под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, информировал Братчук.
По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетных ударов по Сергеевке еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шестеро детей и беременная женщина.
В Одесской области 2 июля объявлено днем траура.