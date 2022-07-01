От ракетного удара по Одесской области пострадал детский реабилитационный центр Молдовы, погиб его сотрудник

В Сергеевке оккупанты попали в жилой дом и базу отдыха Фото: gp.gov.ua

"После нападения центр серьезно не пострадал, были выбиты только окна котельной. Но с сожалением нам сообщили, что пять сотрудников центра ранены и один погиб, все они проживают в здании, пострадавшем от бомбардировки", – написала она.

Министр рассказала, что детский реабилитационный центр в Сергеевке – "отремонтированный санаторий с хорошими условиями", деятельность которого была остановлена на период пандемии COVID-19.

"Мы только готовили планы по возобновлению деятельности, а в Украину пришла война", – отметила Нестеренко.

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