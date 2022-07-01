Песков отверг причастность России к ракетному удару по Одесской области

Песков отрицает причастность России к ударам по украинским гражданским объектам, в том числе в Одесской области Фото: EPA

Песков, отвечая на брифинге на вопрос о возможной причастности России к атаке по Белгород-Днестровскому району Одесской области, напомнил о словах Путина, который заверял – вооруженные силы РФ не бьют по украинской гражданской инфраструктуре.

Они, процитировал президента страны-оккупанта его спикер, наносят удары якобы только по военным объектам и складам, местам сосредоточения "наемников и националистических элементов" и предприятиям, где хранится и ремонтируется военная техника.

По данным СМИ, ракетный удар по пгт Сергеевка Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 0.10 до 0.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку Сергеевка как нарушение законов и обычаев войны. В ОГПУ подчеркнули, что никакой военной инфраструктуры в курортном поселке нет.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, количество погибших после удара в Сергеевке возросло до 21 человека. Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, однако под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, информировал Братчук.

По последним данным ГСЧС (на 13.30 1 июля), в результате ракетных ударов по Сергеевке еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шестеро детей и беременная женщина.

В Одесской области 2 июля объявлено днем траура.