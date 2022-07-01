Песков отверг причастность России к ракетному удару по Одесской области

Песков, отвечая на брифинге на вопрос о возможной причастности России к атаке по Белгород-Днестровскому району Одесской области, напомнил о словах Путина, который заверял – вооруженные силы РФ не бьют по украинской гражданской инфраструктуре.
Они, процитировал президента страны-оккупанта его спикер, наносят удары якобы только по военным объектам и складам, местам сосредоточения "наемников и националистических элементов" и предприятиям, где хранится и ремонтируется военная техника.
По данным СМИ, ракетный удар по пгт Сергеевка Одесской области оккупанты нанесли 1 июля во время воздушной тревоги (она длилась с 0.10 до 0.56). Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.
Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку Сергеевка как нарушение законов и обычаев войны. В ОГПУ подчеркнули, что никакой военной инфраструктуры в курортном поселке нет.
По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, количество погибших после удара в Сергеевке возросло до 21 человека. Разбор завалов жилого дома спасатели закончили, однако под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, информировал Братчук.
По последним данным ГСЧС (на 13.30 1 июля), в результате ракетных ударов по Сергеевке еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шестеро детей и беременная женщина.
В Одесской области 2 июля объявлено днем траура.
За последние несколько дней Россия нанесла три ракетных удара по регионам, которые не находятся в непосредственной близости к линии фронта. В Николаеве в результате попадания ракеты в жилой дом известно о восьми погибших, удар по ТЦ "Амстор" в Краматорске унес 19 жизней, жертвами ракетного удара по Одесской области пока стал 21 человек.
Путин, комментируя удар по Кременчугу, заявил, что ВС РФ якобы не наносят удары "ни по каким гражданским объектам", поскольку наличие "современного высокоточного оружия большой дальности" позволяет им достигать своих целей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.
Британская разведка 29 июня отмечала, что Россия не останавливается перед вероятным "побочным ущербом", если чувствует "военную необходимость" нанести удар по тому или иному объекту. Дефицит более современного высокоточного ударного оружия в России и профессиональные недостатки наведения, скорее всего, приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения, прогнозируют в минобороны Великобритании. Там напомнили, что Россия и ранее атаковала гражданскую инфраструктуру, что приводило к массовой гибели мирных жителей – например, ударив по вокзалу в Краматорске.