Вечером 1 июля над Одесской областью ПВО сбила российскую ракету – ОВА

"Одещина. Поздним вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31", – написал он.

Братчук отметил, что российский самолет атаковал регион со стороны Черного моря.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами.

В последние дни ударам подвергается Измаильский район. 28 июня утром силы противовоздушной обороны ВСУ сбили одну ракету над морем, после чего оккупанты в течение дня выпустили еще пять крылатых ракет по береговой линии района. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что обошлось без жертв и существенных разрушений, так как доступ к побережью в этой местности закрыт.

29 июня оккупанты нанесли ракетные удары по морскому побережью в Измаильском районе.

В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погиб 21 человек, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шестеро детей и беременная женщина.