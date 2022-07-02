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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вечером 1 июля над Одесской областью ПВО сбила российскую ракету – ОВА

Ракету сбила ПВО
Ракету сбила ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вечером 1 июля ПВО сбила российскую ракету над Одесской областью. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram 2 июля.

"Одещина. Поздним вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31", – написал он.

Братчук отметил, что российский самолет атаковал регион со стороны Черного моря.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами.

В последние дни ударам подвергается Измаильский район. 28 июня утром силы противовоздушной обороны ВСУ сбили одну ракету над морем, после чего оккупанты в течение дня выпустили еще пять крылатых ракет по береговой линии района. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что обошлось без жертв и существенных разрушений, так как доступ к побережью в этой местности закрыт.

29 июня оккупанты нанесли ракетные удары по морскому побережью в Измаильском районе.

В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погиб 21 человек, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, из них шестеро детей и беременная женщина.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ПВО, Одесская область, война России против Украины, ракеты, Сергей Братчук
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