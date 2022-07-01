Из-за значительных потерь в Украине на дальнем востоке РФ проводят активную призывную кампанию – Генштаб ВСУ

"В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава Восточного военного округа РФ на его территории проводится активная призывная компания. В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии", – говорится в сообщении.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным генштаба ВСУ, с 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась в Украину, оккупанты потеряли на 1 июля около 35,75 тыс. человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другую боевую и военную технику включительно с кораблями.