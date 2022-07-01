Из-за значительных потерь в Украине на дальнем востоке РФ проводят активную призывную кампанию – Генштаб ВСУ

"В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава Восточного военного округа РФ на его территории проводится активная призывная компания. В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)