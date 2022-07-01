ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за значительных потерь в Украине на дальнем востоке РФ проводят активную призывную кампанию – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российская армия потеряла в Украине почти 36 тыс. военных, по данным ВСУ
Российская армия потеряла в Украине почти 36 тыс. военных, по данным ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook

Российские оккупанты вынуждены с помощью призывной кампании восполнять потери своих подразделений в ходе вторжения в Украину. Об этом проинформировал 1 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава Восточного военного округа РФ на его территории проводится активная призывная компания. В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0oG9yXTP3fikM12rjPVf9ADqEqfQswWYXEY24JfkxuE5rG3wTCLfPAiVq5d4pVM7Rl?__cft__[0]=AZUxieF10SNI4r1i7HYYUFG_1J4Rdx4qAFnpeKHudJ4oJ7VyZMQ4a3Vh4KYYfVdcewmB4hzAT7OAiV43u-gCkldpmiIONH9UScaT2RnpahD3y8FIjEvYDFZ0q-TU3GA2_zcH8H-jwdCg93HLYggRv6U670oWVHIYduYtqfLVHsnNnw&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным генштаба ВСУ, с 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась в Украину, оккупанты потеряли на 1 июля около 35,75 тыс. человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другую боевую и военную технику включительно с кораблями.

Теги: Россия, армия, война, Генштаб ВСУ, мобилизация, призыв, вторжение, Владивосток, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео
"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (175518)
2
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (72392)
3
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (68716)
4
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (59793)
5
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (49024)
6
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (49021)
7
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи (38317)
8
"У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы (33923)
 
 
 
 