Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать мобилизацию – британская разведка

Оккупанты хотели бы увеличить темпы наступления на востоке Украины, но, по оценке британской разведки, России не хватает резервов Фото: EPA

"В ближайшие недели российская [военная] кампания, скорее всего, будет все больше опираться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти наверняка уже начала развертывать", – говорится в сводке разведки Великобритании.

Там отмечают, что в РФ есть две структуры, за счет которых могут быть подтянуты резервы в Украину. Первый – это недавно созданный "Боевой армейский резерв страны" (БАРС), состоящий из резервистов-добровольцев, занятых неполный рабочий день. Из этих резервистов могут быть сформированы целые подразделения, которые обычно предназначаются для выполнения задач по охране тыла.

Мобилизационный людской резерв – второй источник, это значительный резерв ветеранов, отслуживших в регулярных войсках в течение последних пяти лет. В минобороны Великобритании считают, что российские власти, вероятно, используют добровольцев из этой категории для пополнения третьих батальонов в составе регулярных бригад.

"Несмотря на сохраняющуюся нехватку резервистов для Украины, российское руководство, вероятно, по-прежнему не хочет отдавать приказ о всеобщей мобилизации", – сказано в сообщении.

В британской разведке отмечают, что основное внимание РФ по-прежнему сосредоточено на северодонецко-лисичанском котле.

"Однако неделя постоянных интенсивных обстрелов говорит о том, что Россия сейчас пытается восстановить темп наступления на северном участке изюмского направления", – считают в британской разведке.

В сообщении отмечается, что украинские войска продолжают удерживать линию фронта в этом секторе, используя для обороны лесистую местность.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/i963Jlmikl — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 27, 2022