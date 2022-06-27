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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать мобилизацию – британская разведка

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Оккупанты хотели бы увеличить темпы наступления на востоке Украины, но, по оценке британской разведки, России не хватает резервов
Оккупанты хотели бы увеличить темпы наступления на востоке Украины, но, по оценке британской разведки, России не хватает резервов
Фото: EPA

Об этом заявила 27 июня в Twitter пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"В ближайшие недели российская [военная] кампания, скорее всего, будет все больше опираться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти наверняка уже начала развертывать", – говорится в сводке разведки Великобритании.

Там отмечают, что в РФ есть две структуры, за счет которых могут быть подтянуты резервы в Украину. Первый – это недавно созданный "Боевой армейский резерв страны" (БАРС), состоящий из резервистов-добровольцев, занятых неполный рабочий день. Из этих резервистов могут быть сформированы целые подразделения, которые обычно предназначаются для выполнения задач по охране тыла.

Мобилизационный людской резерв – второй источник, это значительный резерв ветеранов, отслуживших в регулярных войсках в течение последних пяти лет. В минобороны Великобритании считают, что российские власти, вероятно, используют добровольцев из этой категории для пополнения третьих батальонов в составе регулярных бригад.

"Несмотря на сохраняющуюся нехватку резервистов для Украины, российское руководство, вероятно, по-прежнему не хочет отдавать приказ о всеобщей мобилизации", – сказано в сообщении.

В британской разведке отмечают, что основное внимание РФ по-прежнему сосредоточено на северодонецко-лисичанском котле.

"Однако неделя постоянных интенсивных обстрелов говорит о том, что Россия сейчас пытается восстановить темп наступления на северном участке изюмского направления", – считают в британской разведке.

В сообщении отмечается, что украинские войска продолжают удерживать линию фронта в этом секторе, используя для обороны лесистую местность.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний (ЧВК) и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 июня в Украине уничтожены около 35 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, военные, мобилизация, разведка, вторжение, российская агрессия, наступление, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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