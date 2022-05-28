В России начали подготовку "резервных батальонов". Это может усложнить потенциальную мобилизацию – CIT

"В полках есть третий батальон самой низшей готовности (в основном там служат срочники). Из офицеров–контрактников этих батальонов, штатных военных, оставшихся в пунктах постоянной дислокации, и резервистов, подписавших краткосрочные контракты, будут комплектоваться новые подразделения", – говорится в сообщении.

CIT отмечает, то эти батальоны будут вооружать, давать технику, и отправлять на 30–дневное обучение на полигонах. Расследователи уточняют, что список полигонов большой, подготовка резервов идет по всей России.

"Из изученного нами документа следует, что российская армия может подготовить к 19 июня примерно 60–70 батальонов. Следует отметить, что батальон не может действовать как самостоятельная единица и в пересчете на батальонные тактические группы этот резерв составит примерно 30–40 БТГ", – добавил в организации.

В CIT считают, что такая подготовка резервных батальонов усложняет потенциальную мобилизацию. При отправке этих третьих батальонов на фронт в пунктах постоянной дислокации не остается ни техники, ни людей с боевым опытом, которые могли бы обучать мобилизованных.

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