В ходе войны ранены более 90 тыс российских оккупантов – Минобороны

По его словам, командование РФ выдает тысячи военнослужащих за пропавших без вести и пленных, чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям.

"До 24 февраля Россия вела в Украине гибридную войну. Сегодня – это интенсивные боевые действия", – отметил Алексей Резников.

Он подчеркнул, что агрессор по-прежнему превосходит нашу страну в ресурсах и для активизации уничтожения противника Украине нужно больше дальнобойного оружия.

"Мы защищаем свои земли, сражаемся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага", – обратился он к немецким партнерам.