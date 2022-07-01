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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ходе войны ранены более 90 тыс российских оккупантов – Минобороны

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РФ выдает тысячи военнослужащих за пропавших без вести
РФ выдает тысячи военнослужащих за пропавших без вести
Фото: ЕРА

Армия Российской федерации с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины потеряла более 30 тыс. солдат, около 90 тыс. ранены. Об этом на встрече с с группой немецких депутатов от фракции ХДС/ХСС сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет сайт ведомства.

По его словам, командование РФ выдает тысячи военнослужащих за пропавших без вести и пленных, чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям.

"До 24 февраля Россия вела в Украине гибридную войну. Сегодня – это интенсивные боевые действия", – отметил Алексей Резников.

Он подчеркнул, что агрессор по-прежнему превосходит нашу страну в ресурсах и для активизации уничтожения противника Украине нужно больше дальнобойного оружия.

"Мы защищаем свои земли, сражаемся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага", – обратился он к немецким партнерам.

Контекст:

С 24 февраля потери среди личного состава российских военных достигли приблизительно 35 750 человек. Об этом 1 июля в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Только за сутки украинские военные уничтожили около 150 оккупантов.

Почти 42 тыс. россиян пожаловались в администрацию президента РФ на отсутствие помощи от минобороны в поиске пропавших без вести и военнопленных в Украине. Об этом говорится в исследовании "Важных историй", опубликованном 9 июня.

Под Донецком российские оккупанты создали полигон, на который свозят тела своих военнослужащих. Об этом свидетельствует разговор оккупанта из "ДНР" с женой, перехваченный Службой безопасности Украины и опубликованный 10 мая в Facebook. "Это не морг, это свалка. Огорожено, оцеплено, никого не пускают", – сообщил оккупант. Он добавил, что его командованию проще свозить "200-х" на свалку, чтобы потом "сделать, что пропал без вести".

Также из перехватов стало известно, что, чтобы скрыть количество потерь на войне в Украине, трупы российских оккупантов вывозят в РФ небольшими партиями и только ночью. "Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать", – уточнили в СБУ.

Теги: Министерство обороны Украины, раненые, Алексей Резников, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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