В ходе войны ранены более 90 тыс российских оккупантов – Минобороны

По его словам, командование РФ выдает тысячи военнослужащих за пропавших без вести и пленных, чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям.
"До 24 февраля Россия вела в Украине гибридную войну. Сегодня – это интенсивные боевые действия", – отметил Алексей Резников.
Он подчеркнул, что агрессор по-прежнему превосходит нашу страну в ресурсах и для активизации уничтожения противника Украине нужно больше дальнобойного оружия.
"Мы защищаем свои земли, сражаемся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага", – обратился он к немецким партнерам.
С 24 февраля потери среди личного состава российских военных достигли приблизительно 35 750 человек. Об этом 1 июля в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Только за сутки украинские военные уничтожили около 150 оккупантов.
Почти 42 тыс. россиян пожаловались в администрацию президента РФ на отсутствие помощи от минобороны в поиске пропавших без вести и военнопленных в Украине. Об этом говорится в исследовании "Важных историй", опубликованном 9 июня.
Под Донецком российские оккупанты создали полигон, на который свозят тела своих военнослужащих. Об этом свидетельствует разговор оккупанта из "ДНР" с женой, перехваченный Службой безопасности Украины и опубликованный 10 мая в Facebook. "Это не морг, это свалка. Огорожено, оцеплено, никого не пускают", – сообщил оккупант. Он добавил, что его командованию проще свозить "200-х" на свалку, чтобы потом "сделать, что пропал без вести".
Также из перехватов стало известно, что, чтобы скрыть количество потерь на войне в Украине, трупы российских оккупантов вывозят в РФ небольшими партиями и только ночью. "Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать", – уточнили в СБУ.