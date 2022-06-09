Почти 42 тыс. россиян пожаловались на отсутствие помощи от минобороны РФ в поиске пропавших без вести и военнопленных в Украине – СМИ

По данным Генштаба ВСУ на 9 июня, оккупанты потеряли в войне против Украины около 31,7 тыс. солдат Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом говорится в исследовании "Важных историй", опубликованном 9 июня.

Так, начиная с 24 февраля, даты полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне написали Владимиру Путину более миллиона жалоб на минобороны России – в шесть раз больше довоенного показателя.

Согласно подсчетам "Важных историй", минобороны РФ по количеству обращений в первом квартале 2022 года обогнало Пенсионный фонд (около 557 тыс.), Центробанк (почти 489,7 тыс.) и МВД (305,8 тыс.).

Больше всего жалоб на оборонное ведомство РФ поступило в апреле – почти 624 тыс. (больше, чем за три предыдущих месяца вместе взятых).

Отмечается, что в апреле россияне чаще всего жаловались из-за работы военкоматов (83,5 тыс. обращений), из-за вопросов службы по призыву (78,9 тыс.) и по контракту (75,6 тыс.), а также в связи с недовольством денежными выплатами контрактникам (67,7 тыс.).

Кроме того, на отсутствие помощи в поиске пропавших без вести и военнопленных пожаловались 41,7 тыс. россиян, 27,7 тыс. обращений поступили с жалобами на вооружение армии и военную технику.

По данным "Важных историй", с 2016 года минобороны РФ удовлетворило в среднем только 3% от общего числа жалоб россиян.

Война России против Украины. Главное (обновляется)