Суд в РФ признал гостайной списки российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину

Так, суд в Светлогорске по требованию 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота признал список погибших российских оккупантов (так называемую стену памяти), опубликованный на сайте 60.RU, информацией, запрещенной к распространению в России.
Несмотря на то, что список был составлен на основе информации из открытых официальных источников, суд постановил, что данные о погибших "раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время – в период проведения специальных операций", и отнес сведения к гостайне.
После этого страницы памяти военнослужащих удалили многие региональные медиа, в частности СМИ Новосибирска, Красноярска, Омска, Самары, Краснодара, Челябинска и Екатеринбурга. Как пояснило челябинское издание 74.RU, такое решение было принято, поскольку сейчас в России "складывается новая судебная практика". Похожие объяснения опубликовали и другие издания, удалившие "страницы памяти".
"Роскомсвобода" отмечает, что решение калининградского суда "не что иное, как усиление уже де-факто существующей в российском информационном пространстве военной цензуры".
Полномасштабное вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. В этот же день Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". За три месяца войны, по оценке "Радио Свобода", ведомство заблокировало более тысячи сайтов.
Минобороны России всего два раза с начала полномасштабного вторжения называло количество погибших российских военных. По состоянию на 2 марта потери РФ составили 498 человек, ранения на тот момент получили 1597 военнослужащих. Последние данные опубликованы 25 марта: российское пропагандистское агентство РИА "Новости" сообщило, что погиб 1351 военнослужащий из РФ и 3825 получили ранения.
Журналисты "Русской службы BBC", по информации из открытых источников на 30 мая, установили личности 3052 российских солдат и офицеров, погибших в Украине.
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля по 7 июня составили 31 360 военнослужащих.