ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд в РФ признал гостайной списки российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В РФ засекретили данные о погибших в Украине российских оккупантах
В РФ засекретили данные о погибших в Украине российских оккупантах
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Суд в Калининградской области (РФ) запретил средствам массовой информации публиковать данные о погибших в ходе вторжения в Украину российских военных и отнес эти сведения к гостайне. Об этом 6 июня сообщила правозащитная организация "Роскомсвобода", ссылаясь на публикации нескольких региональных сайтов.

Так, суд в Светлогорске по требованию 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота признал список погибших российских оккупантов (так называемую стену памяти), опубликованный на сайте 60.RU, информацией, запрещенной к распространению в России.

Несмотря на то, что список был составлен на основе информации из открытых официальных источников, суд постановил, что данные о погибших "раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время – в период проведения специальных операций", и отнес сведения к гостайне. 

После этого страницы памяти военнослужащих удалили многие региональные медиа, в частности СМИ Новосибирска, Красноярска, Омска, Самары, Краснодара, Челябинска и Екатеринбурга. Как пояснило челябинское издание 74.RU, такое решение было принято, поскольку сейчас в России "складывается новая судебная практика". Похожие объяснения опубликовали и другие издания, удалившие "страницы памяти".

"Роскомсвобода" отмечает, что решение калининградского суда "не что иное, как усиление уже де-факто существующей в российском информационном пространстве военной цензуры".

Контекст:

Полномасштабное вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. В этот же день Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". За три месяца войны, по оценке "Радио Свобода", ведомство заблокировало более тысячи сайтов.

Минобороны России всего два раза с начала полномасштабного вторжения называло количество погибших российских военных. По состоянию на 2 марта потери РФ составили 498 человек, ранения на тот момент получили 1597 военнослужащих. Последние данные опубликованы 25 марта: российское пропагандистское агентство РИА "Новости" сообщило, что погиб 1351 военнослужащий из РФ и 3825 получили ранения.

Журналисты "Русской службы BBC", по информации из открытых источников на 30 мая, установили личности 3052 российских солдат и офицеров, погибших в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля по 7 июня составили 31 360 военнослужащих.

Теги: Россия, российская агрессия, гостайна, война России против Украины, военнослужащий, погибшие, потери России, погибшие российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами". Кукуюк прочитал стихотворение о России
"Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами". Кукуюк прочитал стихотворение о России
"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании
"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании
"Жить в Раше это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом
"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, вы спасаете будущее Украины
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, – вы спасаете будущее Украины
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Кунаки показала младшего брата
Кунаки показала младшего брата
В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения
В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (319595)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (93723)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (75363)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (59923)
5
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (40952)
6
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (30263)
7
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (21424)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (20170)
 
 
 
 