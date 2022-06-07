Суд в РФ признал гостайной списки российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину

В РФ засекретили данные о погибших в Украине российских оккупантах Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Так, суд в Светлогорске по требованию 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота признал список погибших российских оккупантов (так называемую стену памяти), опубликованный на сайте 60.RU, информацией, запрещенной к распространению в России.

Несмотря на то, что список был составлен на основе информации из открытых официальных источников, суд постановил, что данные о погибших "раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время – в период проведения специальных операций", и отнес сведения к гостайне.

После этого страницы памяти военнослужащих удалили многие региональные медиа, в частности СМИ Новосибирска, Красноярска, Омска, Самары, Краснодара, Челябинска и Екатеринбурга. Как пояснило челябинское издание 74.RU, такое решение было принято, поскольку сейчас в России "складывается новая судебная практика". Похожие объяснения опубликовали и другие издания, удалившие "страницы памяти".

"Роскомсвобода" отмечает, что решение калининградского суда "не что иное, как усиление уже де-факто существующей в российском информационном пространстве военной цензуры".