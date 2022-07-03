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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили еще 100 оккупантов, вертолет и семь боевых машин – Генштаб ВСУ

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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Вооруженные силы Украины по состоянию на 3 июля уничтожили около 35 970 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 1584 (+2);
  • боевые бронированные машины –  3744 (+7);
  • артиллерийские системы – 801 (+1);
  • РСЗО – 246;
  • средства ПВО – 105;
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 187 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1);
  • крылатые ракеты – 144;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2618 (+4);
  • специальная техника – 64 (+3).

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и бахмутском направлениях. Данные уточняются", – отметили в Генштабе.

Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, вертолет, ВСУ, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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