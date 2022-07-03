ВСУ уничтожили еще 100 оккупантов, вертолет и семь боевых машин – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 захватчиков.
Другие потери оккупантов составили:
- танки – 1584 (+2);
- боевые бронированные машины – 3744 (+7);
- артиллерийские системы – 801 (+1);
- РСЗО – 246;
- средства ПВО – 105;
- самолеты – 217;
- вертолеты – 187 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1);
- крылатые ракеты – 144;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2618 (+4);
- специальная техника – 64 (+3).
"Наибольшие потери противник понес на краматорском и бахмутском направлениях. Данные уточняются", – отметили в Генштабе.
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
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Контекст:
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.