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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зенитные ракетные войска уничтожили с 24 февраля 530 воздушных целей россиян – Генштаб

Зенитные ракетные войска не позволяют вражеской авиации властвовать в воздушном пространстве Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Зенитные ракетные войска не позволяют вражеской авиации властвовать в воздушном пространстве Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения украинские зенитные ракетные войска уничтожили более 530 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

В Генштабе напомнили, что в Украине 3 июля отмечают День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины.

"Они держат наше небо. С начала полномасштабного вторжения зенитные ракетные войска уничтожили более 530 воздушных целей российских оккупантов, спасли тысячи жизней украинцев и десятки объектов инфраструктуры, не позволили вражеской авиации властвовать в нашем воздушном пространстве", – говорится в поздравлении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1177827113004097/

11 июня в командовании ВС ВСУ сообщали о 500-й сбитой зенитными ракетными войсками цели – это был беспилотник "Орлан-10". Воздушное пространство Украины защищают и другие роды войск украинской армии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 3 июля украинские военные уничтожили с начала полномасштабного вторжения почти 36 тыс. российских оккупантов, 217 самолетов, 187 вертолетов, 654 беспилотника оперативно-тактического уровня, 144 крылатые ракеты и другую технику.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, ВСУ, война России против Украины, ракеты, поздравление, Воздушные силы Украины
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