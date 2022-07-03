Зенитные ракетные войска уничтожили с 24 февраля 530 воздушных целей россиян – Генштаб

Зенитные ракетные войска не позволяют вражеской авиации властвовать в воздушном пространстве Украины, отметили в Генштабе ВСУ Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе напомнили, что в Украине 3 июля отмечают День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины.

"Они держат наше небо. С начала полномасштабного вторжения зенитные ракетные войска уничтожили более 530 воздушных целей российских оккупантов, спасли тысячи жизней украинцев и десятки объектов инфраструктуры, не позволили вражеской авиации властвовать в нашем воздушном пространстве", – говорится в поздравлении.

11 июня в командовании ВС ВСУ сообщали о 500-й сбитой зенитными ракетными войсками цели – это был беспилотник "Орлан-10". Воздушное пространство Украины защищают и другие роды войск украинской армии.

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