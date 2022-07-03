Зенитные ракетные войска уничтожили с 24 февраля 530 воздушных целей россиян – Генштаб

В Генштабе напомнили, что в Украине 3 июля отмечают День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины.
"Они держат наше небо. С начала полномасштабного вторжения зенитные ракетные войска уничтожили более 530 воздушных целей российских оккупантов, спасли тысячи жизней украинцев и десятки объектов инфраструктуры, не позволили вражеской авиации властвовать в нашем воздушном пространстве", – говорится в поздравлении.
11 июня в командовании ВС ВСУ сообщали о 500-й сбитой зенитными ракетными войсками цели – это был беспилотник "Орлан-10". Воздушное пространство Украины защищают и другие роды войск украинской армии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 3 июля украинские военные уничтожили с начала полномасштабного вторжения почти 36 тыс. российских оккупантов, 217 самолетов, 187 вертолетов, 654 беспилотника оперативно-тактического уровня, 144 крылатые ракеты и другую технику.