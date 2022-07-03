Признаков подготовки наступления противника на Волынь и Полесье нет – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – сказано в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ, с 1 июля начата ротация подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской области.

"Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.