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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В каждом районе Львова создадут штаб обороны из-за ситуации на белорусско-украинской границе – мэр

Власти Львова рассматривают вариант формирования резервных добровольческих батальонов, отметил Садовый
Власти Львова рассматривают вариант формирования резервных добровольческих батальонов, отметил Садовый
Фото: wikipedia.org (архив)

В каждом районе Львова будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для добровольцев.

Об этом 2 июля по итогам оперативного совещания с участием военного и гражданского руководства Львова сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

По его словам, участники совещания "проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города".

"Ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема, и в этом ее наибольшая сложность, – отметил Садовый. – Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях. В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент".

Власти Львова также рассматривают вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников горсовета и коммунальных предприятий, добавил мэр.

Кроме того, как рассказал Садовый, во Львове продолжили формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.

"Важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности, а у врага не было достаточно информации для проведения провокаций. Империя рухнет. Украина победит. Решение о наступлении на Львов будет последним решением в жизни этих чудовищ", – резюмировал мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Теги: Львов, Украина, Беларусь, граница, продукты, провокации, добровольцы, оборона, Андрей Садовый, горсовет, вторжение, батальоны, наступление, война России против Украины, безопасность, блокирование, мэр
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