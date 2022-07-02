В каждом районе Львова создадут штаб обороны из-за ситуации на белорусско-украинской границе – мэр

Об этом 2 июля по итогам оперативного совещания с участием военного и гражданского руководства Львова сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

По его словам, участники совещания "проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города".

"Ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема, и в этом ее наибольшая сложность, – отметил Садовый. – Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях. В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент".

Власти Львова также рассматривают вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников горсовета и коммунальных предприятий, добавил мэр.

Кроме того, как рассказал Садовый, во Львове продолжили формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.

"Важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности, а у врага не было достаточно информации для проведения провокаций. Империя рухнет. Украина победит. Решение о наступлении на Львов будет последним решением в жизни этих чудовищ", – резюмировал мэр.

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