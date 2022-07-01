Путин заявил, что западные санкции подталкивают Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов

Путин заявил, что подробно обсуждал с Лукашенко, как ускорить объединение РФ с Беларусью Фото: EPA

Российский лидер отметил, что под давлением Запада процессы интеграции РФ и РБ будут ускоряться. Он не стал вдаваться в детали, но уточнил, что подробно побеседовал на тему "ускорения" с называющим себя президентом Беларуси Александром Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, Лукашенко, как сообщает в Telegram освещающее его деятельность белорусское агентство БЕЛТА, призвал к участию в Союзном государстве РФ и РБ и другие постсоветские страны.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзной державой, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только совместно можно противостоять глобальным вызовам", – заявил он.

Ранее Лукашенко во время поездки в апреле в Воронежскую область (РФ) выражал уверенность, что "к такому союзу будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза".

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против РБ. Кроме того, еще в 2020 году страны Запада ввели против Беларуси санкции, значительно ограничивающие возможности экспорта из этой страны. Это произошло после президентских выборов, которые, как на Западе посчитали, режим Лукашенко сфальсифицировал.