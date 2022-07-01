Путин заявил, что западные санкции подталкивают Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов

Российский лидер отметил, что под давлением Запада процессы интеграции РФ и РБ будут ускоряться. Он не стал вдаваться в детали, но уточнил, что подробно побеседовал на тему "ускорения" с называющим себя президентом Беларуси Александром Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге.
В свою очередь, Лукашенко, как сообщает в Telegram освещающее его деятельность белорусское агентство БЕЛТА, призвал к участию в Союзном государстве РФ и РБ и другие постсоветские страны.
"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзной державой, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только совместно можно противостоять глобальным вызовам", – заявил он.
Ранее Лукашенко во время поездки в апреле в Воронежскую область (РФ) выражал уверенность, что "к такому союзу будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза".
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против РБ. Кроме того, еще в 2020 году страны Запада ввели против Беларуси санкции, значительно ограничивающие возможности экспорта из этой страны. Это произошло после президентских выборов, которые, как на Западе посчитали, режим Лукашенко сфальсифицировал.
Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.
В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что на тот момент президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.
В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.
Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.
По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.
9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент. Лукашенко в начале встречи высказывал ожидания, что это произойдет в конце октября.
4 ноября 2021 года Путин и Лукашенко подписали 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью.