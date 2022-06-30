В Беларуси военнообязанных массово вызывают в военкоматы, объясняя это "учениями" – СМИ

По информации издания, повестки рассылают или вручают на работе на госпредприятиях и мужчинам, и женщинам – и тем, кто работает, и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе.

К изданию обратились несколько десятков человек из Минска, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Витебской областей. По словам одного из читателей, медикам пришлось также подписать бумаги о невыезде из страны.

В повестках не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат. Но за неявку угрожают уголовной ответственностью.

Прибывшим в военные комиссариаты объясняют, что это "просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы", "мобилизационные учения" или "вызвали, чтобы убедиться, что все на месте". В основном у военнообязанных сверяют учетные данные, формируют из них команды и отпускают домой. Некоторым "рассказывали об обязанностях на случай мобилизации".

"Уточняли личные данные, сверяли фото. Проверяли, не изменились ли размеры одежды и обуви, уточняли военную специальность. После беседы просто сказали ехать на работу", – рассказал один из офицеров запаса.

"Зеркалу" в одном из военкоматов сказали, что сейчас проходят мобилизационные учения и учения территориальной обороны, и подчеркнули, что они были запланированы еще в начале года. "Можете не волноваться и не переживать. Все хорошо, мы – мирная страна", – заявили в другом военкомате.

В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".