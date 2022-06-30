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В Беларуси военнообязанных массово вызывают в военкоматы, объясняя это "учениями" – СМИ

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В военкоматах вызовы объясняют "мобилизационными учениями"
В военкоматах вызовы объясняют "мобилизационными учениями"
Фото: zerkalo.io

В Беларуси в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин. Об этом сообщило 30 июня белорусское издание "Зеркало".

По информации издания, повестки рассылают или вручают на работе на госпредприятиях и мужчинам, и женщинам – и тем, кто работает, и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе.

К изданию обратились несколько десятков человек из Минска, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Витебской областей. По словам одного из читателей, медикам пришлось также подписать бумаги о невыезде из страны. 

В повестках не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат. Но за неявку угрожают уголовной ответственностью.

Прибывшим в военные комиссариаты объясняют, что это "просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы", "мобилизационные учения" или "вызвали, чтобы убедиться, что все на месте". В основном у военнообязанных сверяют учетные данные, формируют из них команды и отпускают домой. Некоторым "рассказывали об обязанностях на случай мобилизации". 

"Уточняли личные данные, сверяли фото. Проверяли, не изменились ли размеры одежды и обуви, уточняли военную специальность. После беседы просто сказали ехать на работу", – рассказал один из офицеров запаса. 

"Зеркалу" в одном из военкоматов сказали, что сейчас проходят мобилизационные учения и учения территориальной обороны, и подчеркнули, что они были запланированы еще в начале года. "Можете не волноваться и не переживать. Все хорошо, мы – мирная страна", – заявили в другом военкомате. 

В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси.

В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Теги: Беларусь, мобилизация, военкомат, Гомель, учения
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