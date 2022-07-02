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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В армии Беларуси продлили мобилизационные учения до 9 июля, врачам запретили выезд из страны – Генштаб ВСУ

Мобилизационные учения в Беларуси продлили
Мобилизационные учения в Беларуси продлили
Фото: EPA (архив)

Вооруженные силы Беларуси продлили сроки мобилизационных учений до 9 июля, медикам запретили выезжать из страны. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины 2 июля в Facebook.

"На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, в вооруженных силах республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационных учений до 9 июля текущего года (предыдущие сроки 22 июня – 1 июля 2022 года). В рамках проведения указанных мероприятий через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток. Кроме того, врачам доложено о запрете выезда за пределы страны", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси.

В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения.

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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