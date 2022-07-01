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Минспорта Украины призвало запретить россиянам и белорусам выступления под нейтральными флагами

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19 июня Гутцайт заявил, что некоторые федерации хотят возвращения россиян на соревнования под нейтральным флагом
19 июня Гутцайт заявил, что некоторые федерации хотят возвращения россиян на соревнования под нейтральным флагом
Фото: EPA

Украина настаивает на запрете для россиян и белорусов выступать под нейтральными флагами на международных соревнованиях. Об этом 30 июня сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook.

"Россиянам и белорусам не место рядом с представителями цивилизованного мира ни на спортивных аренах, ни в спортивных организациях, ни в процессе принятия решений. Украина настаивает на полном санкционном бане", – отметил он.

Гутцайт рассказал, что донес эту позицию коллегам во время саммита министров спорта по вопросам Украины и международного спорта.

"К сожалению, некоторые спортивные федерации пытаются вернуть россиян в международные соревнования: дзюдо, бобслей, скелетон. Украина, как и все цивилизованные государства, считает это неприемлемым. Необходимо запретить россиянам и белорусам выступать под нейтральными флагами", – сказал министр.

https://www.facebook.com/742623538/posts/pfbid0qjYnanzETXmaW5C4XPJvZmZ5nySAU47HdBLtYAgwkhSPHU6E2yyj98tBDfrwGQWel/?d=n

Контекст:

После нападения России на Украину команды из РФ и Беларуси, а также сборные двух стран отстранили от турниров по футболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Гутцайт говорил 3 апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По информации Минспорта на конец мая, против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.

19 июня Гутцайт заявил, что некоторые федерации хотят возвращения россиян на соревнования под нейтральным флагом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, спорт, Министерство молодежи и спорта, Вадим Гутцайт
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