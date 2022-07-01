Минспорта Украины призвало запретить россиянам и белорусам выступления под нейтральными флагами

19 июня Гутцайт заявил, что некоторые федерации хотят возвращения россиян на соревнования под нейтральным флагом Фото: EPA

"Россиянам и белорусам не место рядом с представителями цивилизованного мира ни на спортивных аренах, ни в спортивных организациях, ни в процессе принятия решений. Украина настаивает на полном санкционном бане", – отметил он.

Гутцайт рассказал, что донес эту позицию коллегам во время саммита министров спорта по вопросам Украины и международного спорта.

"К сожалению, некоторые спортивные федерации пытаются вернуть россиян в международные соревнования: дзюдо, бобслей, скелетон. Украина, как и все цивилизованные государства, считает это неприемлемым. Необходимо запретить россиянам и белорусам выступать под нейтральными флагами", – сказал министр.