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Некоторые спортивные федерации хотят вернуть россиян на международные соревнования под нейтральным флагом – Гутцайт

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Российских спортсменов отстранили от большинства мировых соревнований
Российских спортсменов отстранили от большинства мировых соревнований
Фото: EPA (архив)

Почти все спортсмены из России отстранены от участия в международных соревнованиях, однако некоторые федерации хотят возвращения россиян на соревнования под нейтральным флагом. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы будем и дальше усиливать давление, чтобы российских и белорусских спортсменов не было на международных спортивных площадках", – заявил Гутцайт.

Он призвал всеукраинские федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта прилагать усилия на своих уровнях, чтобы не допустить выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

Министр сообщил, что в рамках спортивного форума ЕС встречался с министрами спорта других стран, президентами национальных спортивных олимпийских комитетов Европы, президентами международных федераций. На этих встречах он подчеркивал, что российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях ни под национальным, ни под нейтральным флагом.

Гутцайт поблагодарил европейских партнеров, которые поддерживают такую позицию и солидарны с Украиной.

"Более 40 стран приняли наших спортсменов и тренеров. Им оказывается всесторонняя помощь, предоставляются для использования самые современные базы для тренировок. Первые месяцы войны тренировка наших спортсменов была практически бесплатной. Это беспрецедентная помощь международного спортивного сообщества нашим спортсменам в столь сложное время", – добавил министр.

Контекст:

После нападения России на Украину команды из РФ и Беларуси, а также сборные двух стран отстранили от турниров по футболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Гутцайт говорил 3 апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

По информации Минспорта на конец мая, против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.

Теги: Россия, спорт, Беларусь, Министерство молодежи и спорта, спортсмены, соревнования, Вадим Гутцайт
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