Некоторые спортивные федерации хотят вернуть россиян на международные соревнования под нейтральным флагом – Гутцайт

"Мы будем и дальше усиливать давление, чтобы российских и белорусских спортсменов не было на международных спортивных площадках", – заявил Гутцайт.

Он призвал всеукраинские федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта прилагать усилия на своих уровнях, чтобы не допустить выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

Министр сообщил, что в рамках спортивного форума ЕС встречался с министрами спорта других стран, президентами национальных спортивных олимпийских комитетов Европы, президентами международных федераций. На этих встречах он подчеркивал, что российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях ни под национальным, ни под нейтральным флагом.

Гутцайт поблагодарил европейских партнеров, которые поддерживают такую позицию и солидарны с Украиной.

"Более 40 стран приняли наших спортсменов и тренеров. Им оказывается всесторонняя помощь, предоставляются для использования самые современные базы для тренировок. Первые месяцы войны тренировка наших спортсменов была практически бесплатной. Это беспрецедентная помощь международного спортивного сообщества нашим спортсменам в столь сложное время", – добавил министр.