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Теннисный турнир Wimbledon лишился рейтинговых очков из-за бана игроков из России и Беларуси. Украинцы решение раскритиковали

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Организаторы Wimbledon заявили, что не хотят мириться с тем, чтобы участие в турнире использовалось в интересах пропагандистской машины РФ
Организаторы Wimbledon заявили, что не хотят мириться с тем, чтобы участие в турнире использовалось в интересах пропагандистской машины РФ
Фото: depositphotos.com

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Уимблдонский теннисный турнир (Wimbledon) рейтинговых очков на 2022 год из-за решения не допустить к участию в турнире спортсменов России и Беларуси. Об этом ATP сообщила 20 мая на своем сайте.

"Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего тура. Решение Wimbledon запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах", – говорится в сообщении.

Против запрета на участие в соревнованиях выступила и Женская теннисная ассоциация (WTA). В организации заявили, что "отдельные спортсмены, участвующие в отдельных видах спорта, не должны подвергаться наказанию или препятствованию участия в соревнованиях исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран". Ассоциация также приняла решение не присуждать рейтинговые очки WTA чемпионату Wimbledon.

О своем решении убрать начисление очков за юниорский турнир на Wimbledon и турнир среди теннисистов-колясочников также объявила и Международная теннисная федерация. В федерации заявили, что организаторам турниров не разрешается в одностороннем порядке устанавливать критерии участия, несовместимые с опубликованными ITF открытыми критериями участия.

"ITF определила, что критерии участия в Wimbledon, запрещающие участие россиянам и белорусам, ставят под угрозу честность его международных соревнований, в частности его рейтинговую систему, поскольку у игроков нет альтернативных эквивалентных возможностей побороться за рейтинговые очки и призовые деньги", – говорится в сообщении.

Тем не менее очки будут разыграны на турнирах ITF World Tennis Tour, ITF WTT Juniors, ITF Wheelchair Tennis Tour и ITF Seniors Tour в Великобритании, если для игроков будет альтернатива выступлению в данный промежуток.

В ответ на такие решение ATP, WTA и ITF организаторы чемпионата Wimbledon заявили, что по-прежнему не хотят мириться с тем, чтобы успех или участие в Wimbledon использовались в интересах пропагандистской машины российского режима.

"Поэтому мы хотим выразить наше глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF по удалению рейтинговых очков с чемпионата. Мы считаем эти решения непропорциональными в контексте исключительных и экстремальных обстоятельств этой ситуации и положения, в котором мы оказались, и такими, что наносят ущерб всем игрокам, которые соревнуются в туре", – заявили организаторы.

В защиту Wimbledon выступил ряд украинских спортсменов. Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов заявил в Facebook, что ATP, WTA и ITF осчастливили пропагандиста №1 Россию своим решением.

"Очень плохое решение. Нельзя усидеть на двух стульях", – добавил он.

https://www.facebook.com/alex.dolgopolov.1/posts/5437970152933031

"Сказать, что я разочарован в ATP, было бы преуменьшением. Никогда бы не подумал, что кто-то может встать на сторону захватчиков и убийц. Но мне кажется, что даже мои товарищи по игре сочувствуют захватчикам и коллаборационистам из России и Беларуси. Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с четким сообщением об осуждении вторжения в Украину. Позорный день в теннисе", – отреагировал в Twitter украинский теннисист Сергей Стаховский.

Контекст:

Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, U.S. Open, Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.

20 апреля организаторы турнира объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: спорт, Александр Долгополов, теннис, Сергей Стаховский, WTA, Wimbledon, ATP, ITF
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