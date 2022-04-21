ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Организаторы Wimbledon официально отстранили теннисистов из РФ и Беларуси от участия в турнире

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Wimbledon старейший турнир большого тенниса, основанный в 1877 году
Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, основанный в 1877 году
Фото: Wimbledon / Facebook

Организаторы теннисного турнира Wimbledon отстранили спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом 20 апреля сообщил сайт турнира.

"Мы разделяем всеобщее осуждение незаконных действий России и внимательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, нашим сообществом и широкой общественностью Великобритании как британского спортивного учреждения. Мы также приняли во внимание рекомендации, изложенные правительством Великобритании в отношении спортивных организаций и мероприятий", – отметили в релизе.

Руководство турнира заявило, что в условиях "неоправданной и беспрецедентной военной агрессии неприемлемо извлекать какие-либо выгоды из участия российских или белорусских игроков в соревнованиях".

Организаторы Wimbledon выразили поддержку народу Украины.

Глава Всеанглийского клуба Ян Хьюитт сказал, что понимает, насколько неприятен запрет на участие в турнире для теннисистов. Он также подчеркнул важность "недопущения использования спорта для пропаганды российского режима".

"Если обстоятельства существенно изменятся до июня (Турнир должен стартовать в конце июня. – "ГОРДОН"), мы рассмотрим это и отреагируем соответствующим образом", – уточнил Хьюитт.

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович не поддержал решение организаторов турнира Большого шлема. Его заявление в Twitter опубликовал спортивный журналист Саша Озмо.

"Я всегда буду среди первых, кто осудит войну. Как ребенок войны, я знаю, какую эмоциональную травму она оставляет. Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году. Всегда страдают обычные люди, у нас было много войн на Балканах. Но должен сказать: я не могу поддержать решение Wimbledon. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается", – считает Джокович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Решение о запрете участия российских и белорусских теннисистов было принято 19 апреля, об этом писала The New York Times. Издание отметило, что это решение не позволит выступить на турнире ряду игроков, занимающих высокие места в рейтингах теннисистов. Четверо российских теннисистов входят в число 30 лучших в рейтинге ATP, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев. На Wimbledon не выступят пять россиянок, входящих в топ-40 рейтинга WTA, а также белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open и Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.

Теги: Россия, Беларусь, Великобритания, Лондон, теннис, пропаганда, война России против Украины, спортсмены, соревнования, Wimbledon, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
  "В России считают раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное на похоронах Путина не смогу быть
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное – на похоронах Путина не смогу быть
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (157075)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (77994)
3
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (50377)
4
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (38165)
5
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (35752)
6
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (26526)
7
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (23196)
8
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (18318)
 
 
 
 