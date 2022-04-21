Организаторы Wimbledon официально отстранили теннисистов из РФ и Беларуси от участия в турнире

"Мы разделяем всеобщее осуждение незаконных действий России и внимательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, нашим сообществом и широкой общественностью Великобритании как британского спортивного учреждения. Мы также приняли во внимание рекомендации, изложенные правительством Великобритании в отношении спортивных организаций и мероприятий", – отметили в релизе.

Руководство турнира заявило, что в условиях "неоправданной и беспрецедентной военной агрессии неприемлемо извлекать какие-либо выгоды из участия российских или белорусских игроков в соревнованиях".

Организаторы Wimbledon выразили поддержку народу Украины.

Глава Всеанглийского клуба Ян Хьюитт сказал, что понимает, насколько неприятен запрет на участие в турнире для теннисистов. Он также подчеркнул важность "недопущения использования спорта для пропаганды российского режима".

"Если обстоятельства существенно изменятся до июня (Турнир должен стартовать в конце июня. – "ГОРДОН"), мы рассмотрим это и отреагируем соответствующим образом", – уточнил Хьюитт.

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович не поддержал решение организаторов турнира Большого шлема. Его заявление в Twitter опубликовал спортивный журналист Саша Озмо.

"Я всегда буду среди первых, кто осудит войну. Как ребенок войны, я знаю, какую эмоциональную травму она оставляет. Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году. Всегда страдают обычные люди, у нас было много войн на Балканах. Но должен сказать: я не могу поддержать решение Wimbledon. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается", – считает Джокович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)