Организаторы Wimbledon официально отстранили теннисистов из РФ и Беларуси от участия в турнире

"Мы разделяем всеобщее осуждение незаконных действий России и внимательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, нашим сообществом и широкой общественностью Великобритании как британского спортивного учреждения. Мы также приняли во внимание рекомендации, изложенные правительством Великобритании в отношении спортивных организаций и мероприятий", – отметили в релизе.
Руководство турнира заявило, что в условиях "неоправданной и беспрецедентной военной агрессии неприемлемо извлекать какие-либо выгоды из участия российских или белорусских игроков в соревнованиях".
Организаторы Wimbledon выразили поддержку народу Украины.
Глава Всеанглийского клуба Ян Хьюитт сказал, что понимает, насколько неприятен запрет на участие в турнире для теннисистов. Он также подчеркнул важность "недопущения использования спорта для пропаганды российского режима".
"Если обстоятельства существенно изменятся до июня (Турнир должен стартовать в конце июня. – "ГОРДОН"), мы рассмотрим это и отреагируем соответствующим образом", – уточнил Хьюитт.
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович не поддержал решение организаторов турнира Большого шлема. Его заявление в Twitter опубликовал спортивный журналист Саша Озмо.
"Я всегда буду среди первых, кто осудит войну. Как ребенок войны, я знаю, какую эмоциональную травму она оставляет. Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году. Всегда страдают обычные люди, у нас было много войн на Балканах. Но должен сказать: я не могу поддержать решение Wimbledon. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается", – считает Джокович.
#Djokovic does not support the #Wimbledon decision. Full answer * pic.twitter.com/WP7MsUBwv4— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) April 20, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Решение о запрете участия российских и белорусских теннисистов было принято 19 апреля, об этом писала The New York Times. Издание отметило, что это решение не позволит выступить на турнире ряду игроков, занимающих высокие места в рейтингах теннисистов. Четверо российских теннисистов входят в число 30 лучших в рейтинге ATP, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев. На Wimbledon не выступят пять россиянок, входящих в топ-40 рейтинга WTA, а также белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.
Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open и Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.