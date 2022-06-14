Украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в случае допуска представителей РФ и Беларуси – Гутцайт

Гутцайт сообщил, что российские и белорусские спортсмены хотят выступать на международных соревнованиях под нейтральными флагами Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

"В случае допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования", – заявил Гутцайт по результатам онлайн-совещания со всеукраинскими федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

По его словам, за время полномасштабного вторжения РФ война уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров. В то же время представители России и Беларуси, которым запретили выступать на международных соревнованиях, ищут возможность участвовать в них под нейтральным белым флагом.

"Это недопустимо! Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами", – подчеркнул министр.

Он призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину.

"Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов! Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров", – написал Гутцайт.

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