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Украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в случае допуска представителей РФ и Беларуси – Гутцайт

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Гутцайт сообщил, что российские и белорусские спортсмены хотят выступать на международных соревнованиях под нейтральными флагами
Гутцайт сообщил, что российские и белорусские спортсмены хотят выступать на международных соревнованиях под нейтральными флагами
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях, пока украинцы гибнут в войне, развязанной странами-агрессорами. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook.

"В случае допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования", – заявил Гутцайт по результатам онлайн-совещания со всеукраинскими федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

По его словам, за время полномасштабного вторжения РФ война уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров. В то же время представители России и Беларуси, которым запретили выступать на международных соревнованиях, ищут возможность участвовать в них под нейтральным белым флагом.

"Это недопустимо! Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами", – подчеркнул министр.

Он призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину.

"Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов! Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров", – написал Гутцайт. 

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/10160949124213539

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения России на Украину команды из РФ и Беларуси, а также сборные двух стран отстранили от турниров по футболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Гутцайт говорил 3 апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

По информации Минспорта на конец мая, против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.

Теги: спорт, Министерство молодежи и спорта, война России против Украины, спортсмены, соревнования, Вадим Гутцайт
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