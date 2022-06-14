Украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в случае допуска представителей РФ и Беларуси – Гутцайт

"В случае допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования", – заявил Гутцайт по результатам онлайн-совещания со всеукраинскими федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта.
По его словам, за время полномасштабного вторжения РФ война уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров. В то же время представители России и Беларуси, которым запретили выступать на международных соревнованиях, ищут возможность участвовать в них под нейтральным белым флагом.
"Это недопустимо! Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами", – подчеркнул министр.
Он призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину.
"Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов! Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров", – написал Гутцайт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения России на Украину команды из РФ и Беларуси, а также сборные двух стран отстранили от турниров по футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Гутцайт говорил 3 апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.
По информации Минспорта на конец мая, против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.