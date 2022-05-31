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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины разрешил проводить спортивные соревнования во время войны

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После введения военного положения спортивные соревнования в Украине были отменены
После введения военного положения спортивные соревнования в Украине были отменены
Фото: EPA

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило проводить всеукраинские спортивные соревнования в отдельных регионах страны во время военного положения, но без присутствия зрителей.

Об этом говорится в приказе ведомства №1587 от 28 мая 2022 года, но в настоящее время просмотр документа недоступен.

Его копию 30 мая опубликовал народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины Жан Беленюк.

Согласно приказу, для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд для участия в главных международных спортивных соревнованиях разрешено проводить всеукраинские соревнования в отдельных местностях Украины. Условие – соблюдение норм безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении. 

Также разрешено проведение учебно-тренировочных сборов национальных сборных разных возрастных групп, но без привлечения спортсменов в возрасте до 16 лет, которых должны сопровождать взрослые.

https://www.facebook.com/beleniuk/posts/549342836558126

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, все спортивные мероприятия в стране были отменены.

Теги: Украина, спорт, Министерство молодежи и спорта, война России против Украины, Жан Беленюк, Кабмин, Кабинет министров Украины
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