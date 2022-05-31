Кабмин Украины разрешил проводить спортивные соревнования во время войны

После введения военного положения спортивные соревнования в Украине были отменены Фото: EPA

Об этом говорится в приказе ведомства №1587 от 28 мая 2022 года, но в настоящее время просмотр документа недоступен.

Его копию 30 мая опубликовал народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины Жан Беленюк.

Согласно приказу, для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд для участия в главных международных спортивных соревнованиях разрешено проводить всеукраинские соревнования в отдельных местностях Украины. Условие – соблюдение норм безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении.

Также разрешено проведение учебно-тренировочных сборов национальных сборных разных возрастных групп, но без привлечения спортсменов в возрасте до 16 лет, которых должны сопровождать взрослые.