Украинские спортсменки завоевали золотые медали на чемпионатах Европы

Голуб завоевала первое в истории Украины золото чемпионата Европы по джиу-джитсу Фото: mms.gov.ua

Согласно сообщению министерства, украинская каратистка Анжелика Терлюга 28 мая завоевала золотую медаль на чемпионате Европы 2022, который проходит в турецком Газиантепе.

В финале континентального первенства она одолела олимпийскую чемпионку, представительницу Болгарии Ивет Горанову со счетом 11:3 (весовая категория до 55 кг).

Еще двое украинских каратистов, Ризван Талибов и Анита Серегина, завоевали бронзу в своих категориях.

Также украинка Богдана Голуб 28 мая одержала историческую победу на чемпионате Европы по джиу-джитсу, проходящем в израильском городе Нагария, сообщили в министерстве. Это первое в истории Украины золото чемпионата Европы по джиу-джитсу

Отмечается, что Голуб стала победительницей в системе не-ваза (весовая категория до 63 кг).

Кроме того, рассказали в министерстве, 28 мая украинская прыгунья Ярослава Магучих выиграла в третьем этапе "Бриллиантовой лиги" в США – самых престижных коммерческих соревнований по легкой атлетике. "Магучих с первой попытки преодолела высоту 1.96 м, гарантировавшую ей золото. Уже в статусе победительницы легкоатлетка покорила 2.00 м со второй попытки и установила лучший результат сезона в мире", – говорится в сообщении.