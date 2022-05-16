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СПОРТ

Украинская сборная заняла первое место на Дефлимпиаде в Бразилии

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Сборную Украины представляли 170 спортсменов
Сборную Украины представляли 170 спортсменов
Фото: mms.gov.ua

Украинская сборная завоевала 138 медалей и заняла первое место на XXIV Дефлимпийских играх в Кашиас-ду-Сул (Бразилия). Об этом 16 марта сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

"За 14 соревновательных дней украинские спортсмены выиграли 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых и в итоге заняли первое место в общекомандном зачете и по общему количеству наград", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это самый лучший результат за всю историю выступлений украинских дефлимпийцев.

Сборную Украины представляли 170 атлетов в 15 видах спорта: бадминтоне, баскетболе, борьбе, велоспорте, волейболе, дзюдо, карате, пулевой стрельбе, легкой атлетике, плавании, пляжном волейболе, спортивном ориентировании, настольном теннисе, тхэквондо и футболе.

В первую тройку общекомандного зачета также вошли США – 55 наград (20 золотых, 11 серебряных, 24 бронзовых) и Иран – 40 (14 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых).

Контекст:

Дефлимпийские игры – санкционированные Международным олимпийским комитетом соревнования самого высокого уровня для людей с нарушением слуха.

Дефлимпиада 2021 должна была пройти с 5-го по 21 декабря 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на май 2022 года.

На предыдущей Дефлимпиаде в 2017 году Украина заняла второе место в общекомандном медальном зачете, выиграв 99 наград, из них 21 – золото.

Теги: спорт, Бразилия, Министерство молодежи и спорта, инвалидность, медали, спортсмены, награды, соревнования
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