Украинская сборная заняла первое место на Дефлимпиаде в Бразилии

"За 14 соревновательных дней украинские спортсмены выиграли 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых и в итоге заняли первое место в общекомандном зачете и по общему количеству наград", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это самый лучший результат за всю историю выступлений украинских дефлимпийцев.

Сборную Украины представляли 170 атлетов в 15 видах спорта: бадминтоне, баскетболе, борьбе, велоспорте, волейболе, дзюдо, карате, пулевой стрельбе, легкой атлетике, плавании, пляжном волейболе, спортивном ориентировании, настольном теннисе, тхэквондо и футболе.

В первую тройку общекомандного зачета также вошли США – 55 наград (20 золотых, 11 серебряных, 24 бронзовых) и Иран – 40 (14 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых).