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На "Играх непокоренных" Украина завоевала 16 медалей, из них пять золотых

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Украину на соревнованиях этого года представляли 19 спортсменов-военных
Украину на соревнованиях этого года представляли 19 спортсменов-военных
Фото: Invictus Games: Team Ukraine / Facebook

22 апреля в Гааге завершились "Игры непокоренных". Украинская команда завоевала 16 медалей, среди которых по пять золотых и пять серебряных, а также шесть бронзовых. Об этом сообщил "Укринформ".

Золотую медаль в толкании ядра завоевал Родион Ситдиков с результатом 9,46 м.

В прыжках в длину Артем Лукашук с результатом 5,20 м завоевал "серебро" в своей категории, а Иван Герецун – "бронзу" с 5,10 м.

Алексей Бобчинец в беге на 1500 метров получил бронзовую медаль с результатом 5:42,50.

В командном соревновании по стрельбе из лука завоевали "серебро" Дмитрий Афанасьев, Сергей Калитюк и Василий Стуженко.

В толкании ядра в своих категориях стали медалистами Виктор Легкодух ("золото" с результатом 7,32), Рустам Росул ("серебро" с результатом 5,86), Сергей Прядко ("золото" с результатом 8,33).

Анна-София Пузанова, участвовавшая в соревнованиях вместо своей находящейся в плену матери Юлии Паевской, завоевала бронзовую медаль по стрельбе из лука в категории новичков.

"Бронзу" в плавании на дистанции 50 метров свободным стилем украинской команде принес Иван Лепеха, Андрей Бадарак завоевал две медали – бронзовую в заплыве на 50 м брассом и золотую в плавании на 50 м на спине.

В гребле на тренажерах украинцы завоевали четыре медали: Игорь Галушка получил "золото" в гребле на четыре минуты и "серебро" в гребле на тренажерах на одну минуту. Виктор Легкодух получил "серебро" в гребле на тренажере на четыре минуты в своей категории. Игорь Безкаравайный получил бронзовую медаль в гребле на одну минуту.

Контекст:

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны. 

Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году.

В этом году игры проходят в Гааге (Нидерланды). Украину представляли 19 защитников-спортсменов. В первый день игр украинцы завоевали четыре медаливо второй – пять, в третий – три.

Теги: спорт, ветераны, медали, соревнования, Игры непокоренных
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