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Украинские спортсмены завоевали девять наград в первый день Дефлимпиады в Бразилии

Украину на Дефлимпиаде представляют 170 участников в 16-ти видах спорта
Украину на Дефлимпиаде представляют 170 участников в 16-ти видах спорта
Фото: paralympic.org.ua

Украинские спортсмены 2 мая, в первый день XXIV Дефлимпийских игр в Кашиас-ду-Сул (Бразилия) завоевали девять наград: шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщил Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Так, первую золотую награду сборная Украины завоевала в дебютном виде спорта – велоспорте. Чемпионкой в спринте на дистанции 1000 метров стала Елизавета Топчанюк.

Также украинские каратисты завоевали сразу пять наград: золото получили Карина Янчук, Александр Махно и Александр Черняев; серебро – Александр Кальник, Александр Черняев, Александр Тритяк (за командное ката), а также Николай Пантюшин.

"Ярко выступила сборная команда Украины по плаванию, которая в первый соревновательный день добыла в борьбе две золотых и одну бронзовую награду", – говорится в сообщении.

Золотые медали завоевали: Илья Султанов (50 м баттерфляй), а также мужская эстафета 4х100 м свободным стилем – Иван Зиненко, Артем Карныш, Владислав Адамович, Ростислав Якубовский, Алексей Литвиненко, Илья Султанов, Алексей Коломиец, Максим Дудник. Бронзовую медаль завоевала Ирина Терещенко – 200 м комплексным плаванием.

https://www.facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine/posts/365123628968101

3 мая сборная команда Украины по дзюдо завоевала еще пять медалей: одну золотую и четыре бронзовые, сообщил комитет. Отмечается, что это "еще не все награды Украины на данный момент". 

Золотую медаль завоевала Анна Шостак. Бронзы добились Наталья Ненько, а также Екатерина Авдеева, Владислав Мозырев,  Дмитрий Шеретов. 

https://www.facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine/posts/365720925575038

Контекст:

Дефлимпийские игры – санкционированные Международным олимпийским комитетом соревнования самого высокого уровня для людей с нарушением слуха.

Дефлимпиада 2021 должна была состояться с 5 по 21 декабря 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на май 2022 года. Украину представляют 170 участников в 16-ти видах спорта.

На предыдущей Дефлимпиаде в 2017 году Украина заняла второе место в общекомандном медальном зачете, выиграв 99 наград, из них 21 – золото.

Теги: спорт, плавание, сборная Украины, дзюдо, инвалидность, медали, спортсмены, награды, соревнования, карате, велоспорт
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