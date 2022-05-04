Украинские спортсмены завоевали девять наград в первый день Дефлимпиады в Бразилии

Так, первую золотую награду сборная Украины завоевала в дебютном виде спорта – велоспорте. Чемпионкой в спринте на дистанции 1000 метров стала Елизавета Топчанюк.
Также украинские каратисты завоевали сразу пять наград: золото получили Карина Янчук, Александр Махно и Александр Черняев; серебро – Александр Кальник, Александр Черняев, Александр Тритяк (за командное ката), а также Николай Пантюшин.
"Ярко выступила сборная команда Украины по плаванию, которая в первый соревновательный день добыла в борьбе две золотых и одну бронзовую награду", – говорится в сообщении.
Золотые медали завоевали: Илья Султанов (50 м баттерфляй), а также мужская эстафета 4х100 м свободным стилем – Иван Зиненко, Артем Карныш, Владислав Адамович, Ростислав Якубовский, Алексей Литвиненко, Илья Султанов, Алексей Коломиец, Максим Дудник. Бронзовую медаль завоевала Ирина Терещенко – 200 м комплексным плаванием.
3 мая сборная команда Украины по дзюдо завоевала еще пять медалей: одну золотую и четыре бронзовые, сообщил комитет. Отмечается, что это "еще не все награды Украины на данный момент".
Золотую медаль завоевала Анна Шостак. Бронзы добились Наталья Ненько, а также Екатерина Авдеева, Владислав Мозырев, Дмитрий Шеретов.
Контекст:
Дефлимпийские игры – санкционированные Международным олимпийским комитетом соревнования самого высокого уровня для людей с нарушением слуха.
Дефлимпиада 2021 должна была состояться с 5 по 21 декабря 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на май 2022 года. Украину представляют 170 участников в 16-ти видах спорта.
На предыдущей Дефлимпиаде в 2017 году Украина заняла второе место в общекомандном медальном зачете, выиграв 99 наград, из них 21 – золото.