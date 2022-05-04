Украинские спортсмены завоевали девять наград в первый день Дефлимпиады в Бразилии

Так, первую золотую награду сборная Украины завоевала в дебютном виде спорта – велоспорте. Чемпионкой в спринте на дистанции 1000 метров стала Елизавета Топчанюк.

Также украинские каратисты завоевали сразу пять наград: золото получили Карина Янчук, Александр Махно и Александр Черняев; серебро – Александр Кальник, Александр Черняев, Александр Тритяк (за командное ката), а также Николай Пантюшин.

"Ярко выступила сборная команда Украины по плаванию, которая в первый соревновательный день добыла в борьбе две золотых и одну бронзовую награду", – говорится в сообщении.

Золотые медали завоевали: Илья Султанов (50 м баттерфляй), а также мужская эстафета 4х100 м свободным стилем – Иван Зиненко, Артем Карныш, Владислав Адамович, Ростислав Якубовский, Алексей Литвиненко, Илья Султанов, Алексей Коломиец, Максим Дудник. Бронзовую медаль завоевала Ирина Терещенко – 200 м комплексным плаванием.