В медальном зачете Паралимпиады 2022 Украина заняла второе место, уступив только хозяевам соревнований

Китайские паралимпийцы завоевали в общей сложности 61 медаль, 18 из которых – золотые.

Украина заняла второе место в медальном зачете: 11 золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых наград.

В тройку лучших сборных попали также спортсмены из Канады, у них 25 медалей, восемь из которых – золотые.

Награды Паралимпиады 2022 завоевывали представители 19 стран.

Скриншот: paralympic.org

Национальный паралимпийский комитет Украины опубликовал в Facebook видео с церемонии закрытия Паралимпиады в Пекине.

Паралимпиада 2022 началась 4 марта.