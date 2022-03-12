Украинские спортсмены завоевали еще три медали на зимней Паралимпиаде в Пекине

"Три награды принес Украине восьмой день Паралимпийских игр в Пекине. Они были добыты в разных классах лыжных гонок на средней дистанции вольным стилем. Среди участниц с поражением опорно-двигательного аппарата (класс стоя), преодолевавших 10 км, на пьедестал взошли сразу две представительницы Украины. Чемпионкой Игр стала Александра Кононова (LW8), бронзовой медалисткой – Ирина Буй (LW8). Среди мужчин, соревновавшихся в категории с нарушением зрения на дистанции 12,5 км, бронзу завоевал Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Александр Никонович)", – говорится в сообщении.

Всего украинские спортсмены завоевали 28 медалей: 10 золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых.