Украина завоевала еще девять медалей на зимней Паралимпиаде в Пекине

Все медали получены в разных классах биатлонных гонок на 10 км. Причем сразу в двух видах программы все пьедесталы заняли только украинцы.
У женщин среди участниц с поражением опорно-двигательного аппарата (класс стоячие) золото завоевала Ирина Буй, серебро – Александра Кононова, бронзу – Людмила Ляшенко.
У мужчин, соревновавшихся в категории спортсменов с нарушением зрения, вся первая пятерка мест – за представителями Украины. Золото – у Виталия Лукьяненко (класс B3, гайд Бабар), который стал уже двукратным чемпионом Паралимпиады-2022. Серебро взял Анатолий Ковалевский (класс B2, гайд Мукшин), а бронзу – Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Никонович).
Серебро также получили Григорий Волчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2, гайд Марченко). Для них это уже вторая и третья награды соответственно на нынешних соревнованиях.
Также бронзу завоевал Тарас Радь (класс LW12).
Паралимпиада стартовала 4 марта в Пекине. По состоянию на утро 8 марта Украина находится на втором месте в медальном зачете с 17 наградами. У нее шесть золотых медалей, восемь серебряных и 11 бронзовых. Обходит Украину только Китай – у него 27 медалей.