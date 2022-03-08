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Украина завоевала еще девять медалей на зимней Паралимпиаде в Пекине

Украина сейчас на втором месте в медальном зачете Паралимпиады
Украина сейчас на втором месте в медальном зачете Паралимпиады
Фото: EPA

Украинские спортсмены на четвертый день Паралимпиады в Пекине завоевали еще девять медалей. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Все медали получены в разных классах биатлонных гонок на 10 км. Причем сразу в двух видах программы все пьедесталы заняли только украинцы.

У женщин среди участниц с поражением опорно-двигательного аппарата (класс стоячие) золото завоевала Ирина Буй, серебро – Александра Кононова, бронзу – Людмила Ляшенко.

У мужчин, соревновавшихся в категории спортсменов с нарушением зрения, вся первая пятерка мест – за представителями Украины. Золото – у Виталия Лукьяненко (класс B3, гайд Бабар), который стал уже двукратным чемпионом Паралимпиады-2022. Серебро взял Анатолий Ковалевский (класс B2, гайд Мукшин), а бронзу – Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Никонович).

Серебро также получили Григорий Волчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2, гайд Марченко). Для них это уже вторая и третья награды соответственно на нынешних соревнованиях.

Также бронзу завоевал Тарас Радь (класс LW12).

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4961980190548138

Контекст:

Паралимпиада стартовала 4 марта в Пекине. По состоянию на утро 8 марта Украина находится на втором месте в медальном зачете с 17 наградами. У нее шесть золотых медалей, восемь серебряных и 11 бронзовых. Обходит Украину только Китай – у него 27 медалей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: спорт, Паралимпийские игры, Паралимпиада, Пекин, спортсмены
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