В Китае подвергли цензуре антивоенное выступление на церемонии открытия Паралимпиады в Пекине – CNN

Парсонс сказал, что он "в ужасе от того, что сейчас происходит в мире", и заявил, что 21 век является временем "не войны и ненависти", а диалога и дипломатии.

Китайский телеканал CCTV, транслировавший открытие Паралимпиады в прямом эфире, не перевел эту часть речи Парсонса и снизил громкость, прекращали работу также переводчики на жестовый язык, отмечает CNN.

Подвергся цензуре и эпизод с представлением украинской делегации. Парсонс аплодировал украинским спортсменам, однако китайский гостелеканал вместо этого показывал телезрителям общий план спортивной арены.

Китай избегает каких-либо заявлений об осуждении России за вторжение в Украину.

Международный олимпийский комитет требовал от России прекратить нарушать олимпийское перемирие, которое заканчивается через неделю после завершения Паралимпиады. Эти игры проходят с 4 марта по 13 марта.

Спортсменам из России и Беларуси запретили выступать на соревнованиях под флагами этих стран.