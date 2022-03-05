В Китае подвергли цензуре антивоенное выступление на церемонии открытия Паралимпиады в Пекине – CNN

Парсонс сказал, что он "в ужасе от того, что сейчас происходит в мире", и заявил, что 21 век является временем "не войны и ненависти", а диалога и дипломатии.
Китайский телеканал CCTV, транслировавший открытие Паралимпиады в прямом эфире, не перевел эту часть речи Парсонса и снизил громкость, прекращали работу также переводчики на жестовый язык, отмечает CNN.
Подвергся цензуре и эпизод с представлением украинской делегации. Парсонс аплодировал украинским спортсменам, однако китайский гостелеканал вместо этого показывал телезрителям общий план спортивной арены.
Китай избегает каких-либо заявлений об осуждении России за вторжение в Украину.
Международный олимпийский комитет требовал от России прекратить нарушать олимпийское перемирие, которое заканчивается через неделю после завершения Паралимпиады. Эти игры проходят с 4 марта по 13 марта.
Спортсменам из России и Беларуси запретили выступать на соревнованиях под флагами этих стран.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.