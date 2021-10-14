Украина выплатила призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 565 млн грн – Минфин

На Олимпийских играх в Токио Украина завоевала 19 медалей, на Паралимпийских – 98 Фото: depositphotos.com

"Расходы на вознаграждение достижений олимпийцам и паралимпийцам летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр профинансированы в полном объеме и составляют 565,3 млн грн", – сказано в релизе, опубликованном на сайте министерства.

Награда за олимпийское и паралимпийское золото составляет $125 тыс., за серебро – $80 тыс., за бронзу – $55 тыс.

Кроме того, 25 участникам Олимпиады, которые заняли четвертое – шестое места, а также их тренерам выплатят награды по 200 тыс. грн, 140 тыс. грн, 100 тыс. грн. На это из госбюджета планируют направить 6,4 млн грн.