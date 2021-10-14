Украина выплатила призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 565 млн грн – Минфин

"Расходы на вознаграждение достижений олимпийцам и паралимпийцам летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр профинансированы в полном объеме и составляют 565,3 млн грн", – сказано в релизе, опубликованном на сайте министерства.
Награда за олимпийское и паралимпийское золото составляет $125 тыс., за серебро – $80 тыс., за бронзу – $55 тыс.
Кроме того, 25 участникам Олимпиады, которые заняли четвертое – шестое места, а также их тренерам выплатят награды по 200 тыс. грн, 140 тыс. грн, 100 тыс. грн. На это из госбюджета планируют направить 6,4 млн грн.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более 200 стран.
Украинские олимпийцы завоевали 19 медалей (одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых), национальная сборная заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, но вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020.
Летние Паралимпийские игры 2020 года проходили в Токио с 24 августа по 5 сентября. Игры прошли без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В Паралимпиаде участвовали 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревновались в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях приняли участие 143 спортсмена.
Украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей и по количеству золотых наград заняли шестое место.