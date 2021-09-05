"Гармоничная какофония". В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады 2020. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс с флагом Паралимпиады.
Фото: ЕРА
Парсонс передал флаг Паралимпиады от губернатора Токио Юрико Коикэ мэру Парижа Анн Идальго. Следующие Игры пройдут в Париже в 2024 году.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
5 сентября в Токио прошла церемония закрытия Паралимпийских игр 2020 года, ее тема – "Гармоничная какофония", сообщил
сайт Паралимпиады. Церемония прошла без зрителей, но на трибунах присутствовало около 850 VIP-гостей, отмечает Общественное
. В самой церемонии приняли участие 162 сборные – порядка 2 тыс. членов делегаций, большинство украинских паралимпийцев покинули Токио до закрытия Игр
. Украинские спортсмены завоевали в Токио 98 медалей
и по количеству золотых наград заняли шестое место. Для украинской сборной это вторая по результативности Паралимпиада. Следующие Паралимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.