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"Гармоничная какофония". В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады 2020. Фоторепортаж

Сегодня 18.11
5 сентября в Токио прошла церемония закрытия Паралимпийских игр 2020 года, ее тема – "Гармоничная какофония", сообщил сайт Паралимпиады. Церемония прошла без зрителей, но на трибунах присутствовало около 850 VIP-гостей, отмечает Общественное. В самой церемонии приняли участие 162 сборные – порядка 2 тыс. членов делегаций, большинство украинских паралимпийцев покинули Токио до закрытия Игр. Украинские спортсмены завоевали в Токио 98 медалей и по количеству золотых наград заняли шестое место. Для украинской сборной это вторая по результативности Паралимпиада. Следующие Паралимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.
Теги: Паралимпийские игры, Паралимпиада, Токио, Париж, медали, церемония, Паралимпиада 2020
 

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