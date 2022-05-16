Паралимпийцы сборной Украины стали чемпионами мира по футболу

В финале украинцы со счетом 1:0 победили сборную Ирана.

Третье место заняла Бразилия, которая в матче за бронзовые награды переиграла США со счетом 2:0.

УНН отмечает, что автором единственного гола сборной Украины в финальном поединке стал Иван Доненко, точный удар он нанес на 13-й минуте.

В общей сложности на турнире украинцы выиграли все шесть матчей. На групповом этапе команда переиграла Испанию (5:0), Северную Ирландию (7:0) и Аргентину (5:1); в четвертьфинале – Ирландию (5:1), а в полуфинале – США (5:1).

Для сборной Украины победа стала шестой в истории, до этого украинцы выигрывали турниры в 2001-м, 2003-м, 2009-м, 2013-м и 2017-м годах.

Всего в чемпионате мира принимали участие 25 национальных сборных.